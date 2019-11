Arrivano clamorose indiscrezioni dall'Inghilterra e riguardano uno dei tecnici più chiacchierati a livello mondiale: lo spagnolo Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione. Nonostante un contratto che lo lega alla società inglese fino a giugno 2021, lo spagnolo avrebbe una clausola rescissoria che favorirebbe il suo addio. A favorire tale scelta ci sarebbe la volontà della sua famiglia di lasciare Manchester per una nuova esperienza di vita.

Guardiola potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato per molte società, si parla di un possibile ritorno al Barcellona, di un'ulteriore esperienza professionale al Bayern Monaco e di un clamoroso approdo alla Juventus. Ad alimentare queste voci di mercato è il noto giornale sportivo inglese 'Mirror' che parla di un Guardiola infelice e 'stufo' dell'esperienza al Manchester City. Di certo, lo spagnolo, prima dell'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, è stato dato vicino alla Juventus, con un incontro avvenuto in primavera fra il tecnico e la dirigenza bianconera.

Trattativa non concretizzatasi per la volontà di Guardiola di continuare la sua esperienza al Manchester City.

Mirror: Guardiola infelice al City, una clausola potrebbe favorire Juve

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato dall'Inghilterra e riguarda indirettamente anche la Juventus: secondo il Mirror lo spagnolo potrebbe essere uno dei pezzi pregiati nella prossima stagione per il mercato allenatori.

Lo spagnolo potrebbe lasciare l'Inghilterra e ci sarebbe anche la Juventus come possibilità per il tecnico spagnolo. Non si conosce il valore della presunta clausola rescissoria dello spagnolo anche se tale indiscrezione non trova conferme sui media italiani, soprattutto per quanto riguarda la pista bianconera. Il lavoro di Sarri sta soddisfacendo la dirigenza della Juventus grazie agli importanti risultati raccolti in questo inizio di stagione, su tutti la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo.

Il mercato degli allenatori

Di certo la prossima stagione potrebbero esserci tanti cambiamenti dal punto di vista delle panchine: tanti allenatori sono a rischio esonero. Il Bayern Monaco ad esempio di recente ha esonerato Kovac e si è affidato fino a fine stagione al tedesco Flick. A meno di clamorosi risultati, la società bavarese è pronta ad affidarsi per la prossima stagione ad un tecnico più blasonato.

Stessa situazione per la panchina del Manchester United e del Barcellona, rispettivamente con Solskjaer e Valverde che non sono del tutti sicuri di una permanenza anche per la stagione 2020-2021.