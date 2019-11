La Juventus si appresta a riprendere il suo percorso in campionato affrontando sabato l'Atalanta, in un match sicuramente difficile considerati le probabili defezioni di Alex Sandro e Pjanic. Nonostante l'imminente ripresa del calcio giocato a livello nazionale, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni di mercato sulle possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio e a giugno 2020.

Uno dei giocatori più a rischio partenza alla Juventus è il centrocampista Emre Can, che ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione. Dopo la clamorosa esclusione dalla lista Champions League, il tedesco non sta avendo spazio neanche in Serie A, creando non poco malumore al giocatore. Il giocatore di recente, in un'intervista a ''Sky Sport Deutschland'' ha ribadito di non essere felice della situazione che sta vivendo alla Juventus, ma che allo stesso tempo continuerà a lavorare per conquistarsi un posto da titolare in bianconero.

'In inverno dovrò pensare a cosa ha più senso per me ma mi vedo ancora a Torino'

Torna a parlare Emre Can e lo fa in un'intervista a Sky Sport Deutschland: il giocatore ha espresso di nuovo il suo disappunto per non essere titolare alla Juventus, ma ha anche sottolineato come continuerà a lavorare per cercare di convincere Sarri a dargli fiducia. Il centrocampista aveva anche dichiarato a Kicker che ''Vado in palestra prima o dopo gli allenamenti, sto facendo sessioni extra per farmi trovare pronto'', proprio per la sua volontà di dimostrare che ci sta mettendo tutto l'impegno per meritarsi un'occasione.

Non è mancato poi il riferimento al Calciomercato: il giocatore ad una domanda riguardante il suo futuro ha risposto che ''In inverno dovrò pensare a cosa ha più senso per me ma mi vedo ancora a Torino'. Resta però molto appetito sul mercato, con tante società europee che potrebbero pensare al giocatore per poter rinforzare il loro centrocampo.

Le società interessate ad Emre Can

Se quindi il giocatore ha escluso una sua possibile cessione a gennaio, da non sottovalutare l'esigenza del centrocampista di giocare anche in previsione Europei 2020, il centrocampista vuole infatti essere convocato per la principale competizione europea per nazioni con la Germania.

Le società interessate sono Barcellona, Paris Saint Germain e Bayern Monaco: nelle ultime ore è stato anche accostato al Manchester United in una possibile trattativa che riguarderebbe anche il centrocampista francese Pogba, che piace alla Juventus. In questa trattativa potrebbero rientrare anche altri giocatori, come Mandzukic e Matuidi. Di certo questo mese e mezzo sarà molto importante per il futuro professionale alla Juventus del centrocampista.