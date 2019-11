L'Inter dovrebbe essere protagonista della prossima sessione di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. I nerazzurri infatti, oltre a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, dovranno sfoltirla con la partenza di quegli elementi che non si adattano allo scacchiere tattico dell'allenatore salentino. E uno dei giocatori che ha faticato a trovare spazio in questa prima parte della stagione è sicuramente Matteo Politano.

Nove le presenze in campionato, di cui gran parte partendo dalla panchina, trovandosi chiuso da Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez. Per questo motivo l'ex Sassuolo potrebbe lasciare Milano già a gennaio.

Genoa su Politano

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter durante la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, è Matteo Politano. L'attaccante ha trovato poco spazio in questa stagione e le sue caratteristiche non sembrano sposarsi a pieno con il 3-5-2 di Antonio Conte.

Proprio per questo motivo l'ex Sassuolo potrebbe essere ceduto, anche per lasciare spazio a un attaccante con caratteristiche diverse. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, il club che avrebbe mostrato maggiore interesse per l'attaccante nerazzurro sarebbe il Genoa. Il Grifone vuole rinforzare la rosa a disposizione del suo nuovo allenatore Thiago Motta, che ha un modo di giocare diverso rispetto al vecchio allenatore Andreazzoli.

Politano, tra l'altro, si sposerebbe bene con il 4-3-3 o il 4-2-3-1 schierati dal tecnico rossoblu nelle sue prime uscite e, in questo modo, potrebbe esprimere al meglio il proprio potenziale largo a destra, libero poi di accentrarsi e concludere con il suo sinistro.

La richiesta dell'Inter

I rapporti tra Inter e Genoa sono ottimi come testimoniano le ultime operazioni: le cessioni di Radu e Pinamonti dai nerazzurri ai rossoblu, il primo in prestito e il secondo a titolo definitivo.

Ma proprio il centravanti potrebbe tornare a Milano dopo solo pochi mesi. Il classe 1999, nonostante le difficoltà genoane in questa prima parte della stagione, non ha fatto male, avendo realizzato due reti e collezionato un assist in dieci presenze. Il giocatore piace ad Antonio Conte, che lo avrebbe tenuto in rosa anche quest'anno. L'Inter però ha dovuto cederlo a giugno per sistemare definitivamente il bilancio in ottica fair play finanziario.

Ora i due club stanno pensando ad uno scambio che possa andare incontro alle esigenze dei propri allenatori e che permetta di realizzare anche una plusvalenza. Per questo motivo la trattativa potrebbe andare in porto per una valutazione intorno ai trenta milioni di euro.