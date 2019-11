Italia-Brasile è sempre una partita da non perdere, anche quando si tratta di due rappresentative giovanili come sarà questa sera a Goiania per i quarti di finale dei Mondiali Under 17.

L’appuntamento è fissato alla mezzanotte italiana tra lunedì 11 martedì 12 novembre (le ore 20 in Brasile), con diretta televisiva della partita su Sky Sport; mentre in streaming Italia-Brasile U17 sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go.

Allo Stadio Olimpico 'Pedro Ludovico' di Goiania, contro la temibile Seleçao di categoria padrona di casa, allenata da Guilherme Dalla Dea, gli azzurrini di Carmine Nunziata partono da sfavoriti, ma non certo da battuti e proveranno in tutti i modi a sovvertire il pronostico per proseguire il cammino iridato. Per chi tra le due otterrà la qualificazione, in semifinale ci sarà la vincente di Spagna-Francia.

Il cammino di Italia e Brasile

Nella fase a gironi l’Italia Under17 è arrivata seconda dietro il Paraguay, cedendo ai sudamericani nell’ultima partita (2-1) dopo aver superato facilmente le Isole Salomone (5-0) all’esordio e poi il Messico (2-1) in un match risolto oltre il novantesimo, grazie al gol decisivo di Degnand Gnonto che ha regalato alla squadra la qualificazione con un turno di anticipo.

Poi, nella sfida molto equilibrata contro l’Ecuador agli ottavi, gli azzurrini si sono imposti di misura con una magistrale punizione mancina del talentino scuola Inter Gaetano Oristanio che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario, portando così l’Italia alla sfida con i verdeoro.

Il Brasile, invece, ha vinto in scioltezza il gruppo A a punteggio pieno, battendo in sequenza Canada (4-1), Nuova Zelanda (3-0) e Angola (2-0); mentre è stato molto sofferto l’ottavo contro il Cile, superato 3-2 in rimonta grazie ai gol di Kaio Jorge e Diego dopo che i giovani cileni si erano portati avanti sul 2-1.

Messico e Olanda già in semifinale

Il tabellone dei quarti di finale si è aperto ieri con le prime due partite in programma e in semifinale sono già approdate l’Olanda, che ha travolto per 4-1 il Paraguay a Cariacica, e il Messico, che si è imposto per 1-0 alla Corea del Sud.

Tra poche ore sarà il turno di Spagna-Francia (ore 20.30, diretta tv Sky), seguita da Italia-Brasile. A quel punto sarà completo il quadro delle quattro squadre che andranno a giocarsi i due posti per la finalissima del mondiale Under17, in programma a Gama domenica 17 novembre.

Tra le Nazionali rimaste in corsa per il titolo, il Brasile è già stato 3 volte sul tetto del mondo Under17 e insegue la Nigeria primatista assoluta a quota 5 affermazioni. 2 titoli iridati conta invece il Messico e 1 la Francia, mentre inseguono il primo trionfo l’Olanda (terzo posto nel 2005 il miglior piazzamento finora), la Spagna, che è arrivata ben quattro volte in finale (ultima nella precedente edizione sconfitta dall’Inghilterra), e l’Italia, che può vantare come migliore risultato di sempre un quarto posto (1987).