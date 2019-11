Il campionato mondiale Under17 approda alla fase a eliminazione diretta con le sfide valide per gli ottavi di finale che vedranno la Nazionale italiana giovanile di Carmine Nunziata opposta all’Ecuador.

Completano il tabellone Angola-Corea del Sud, Giappone-Messico, Nigeria-Olanda, Paraguay-Argentina, Spagna-Senegal, Francia-Australia e Brasile-Cile, con la vincente di quest’ultima partita che sarà l’avversaria degli azzurrini se riusciranno a centrare la qualificazione ai quarti.

Questa in corso di svolgimento in Brasile è la sedicesima edizione del torneo iridato riservato alla categoria Under17, e la squadra più titolata è la Nigeria (5) seguita dal Brasile (3) che precede Ghana e Messico (2), un successo a testa anche per Unione Sovietica, Arabia Saudita, Francia, Svizzera e Inghilterra campione uscente; mentre il massimo risultato raggiunto dagli azzurrini è stato il terzo posto nel 1987 in Canada.

Dove vedere Ecuador-Italia

Ecuador-Italia si giocherà giovedì 7 novembre allo stadio Kleber Andrade di Cariacica alle ore 20:30 italiane (le 16:30 locali nel sudest del Brasile). La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport e sarà inoltre disponibile in streaming su SkyGo. Sulla piattaforma satellitare si potranno vedere anche tutte le altre gare del tabellone degli ottavi e di seguito le altre sfide fino alla finalissima del 17 novembre.

Per quanto riguarda la visione in chiaro di Ecuador-Italia, invece su Rai Sport è prevista una sintesi del match alle ore 23:50.

Il cammino degli azzurrini

Seconda nel gruppo F dietro il Paraguay, l’Italia di Carmine Nunziata ha esordito nel torneo battendo facilmente le Isole Salomone per 5-0 con le marcature di Degnand Wilfried Gnonto, doppietta per il sedicenne scuola Inter, Cudrig, Tongya e Capone, prima di superare 2-1 il Messico in una sfida per certi versi rocambolesca tutta decisa nel finale dalle reti del solito Gnonto e Udogie al 94’ dopo che i messicani erano pervenuti al momentaneo pareggio 2’ prima.

Un risultato centrato al fotofinish che ha consentito all’Italia di staccare con una giornata di anticipo il pass per gli ottavi di finale. Con la qualificazione in cassaforte e ampio turn over operato per la circostanza da mister Nunziata, l’Under17 azzurra ha chiuso la fase a gironi sconfitta dal Paraguay (2-1, gol azzurro di Pirola) lasciando così il primato del girone ai sudamericani.

Anche l’Ecuador nel proprio girone si è piazzato secondo, frutto delle vittorie contro Australia (2-1) e Ungheria (3-2) intervallate dal k.o.

incassato con la Nigeria (3-2) a Goiania, chiudendo il gruppo B con gli stessi punti delle Aquile d'Oro africane ma in svantaggio per differenza reti.