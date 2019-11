Ieri sera, molti italiani si sono travestiti per partecipare a diverse feste organizzate per Halloween. Anche l'ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio nel suo locale a Vinovo ha dato un party mascherato al quale hanno partecipato moltissimi ospiti. Fra i presenti alla festa organizzata dal 'Principino' c'era anche il suo ex compagno di squadra Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino per l'occasione ha scelto di vestirsi da Joker. Il look dell'attaccante bianconero era molto curato e di certo non è passato inosservato.

Lo stesso Claudio Marchisio ha postato una foto nelle sue Instagram Stories che lo ritrae durante il party insieme a Bernardeschi.

Bernadeschi versione Joker

Uno dei film del momento è sicuramente "Joker". La pellicola uscita in Italia nelle settimane scorse ha per protagonista Arthur Fleck, un attore comico che ha fallito nel suo campo e che non viene considerato dalla società, quindi si trasforma in un terribile criminale.

Dunque visto il successo di "Joker" in molti per Halloween hanno deciso di travestirsi proprio come il protagonista di questo successo cinematografico.

Anche al party organizzato ieri sera da Claudio Marchisio nel suo locale a Vinovo "Legami - sushi and more" si aggirava un cattivissimo Joker. Sotto la maschera del personaggio di questo noto film, però, si celava il giocatore della Juventus Federico Bernardeschi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Gossip

Il numero 33 juventino ovviamente non poteva passare inosservato con questo look e molti dei presenti alla festa hanno deciso di scattarsi un selfie con lui. Anche il padrone di casa del party, ovvero Claudio Marchisio, ne ha approfittato per farsi immortalare in uno scatto con Federico Bernardeschi, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.

Anche Cristiano Ronaldo si è mascherato per Halloween

Anche Cristiano Ronaldo ha partecipato all'ormai diffusa festività pagana e si è aggirato per i corridoi della Continassa con uno spaventoso costume: CR7, nascosto dietro ad una maschera terrificante, ha girato per il centro sportivo bianconero per spaventare i compagni di squadra.

Ovviamente anche il fenomeno di Madeira ha condiviso il video che lo ritrae mascherato per Halloween su Instagram.

Adesso però, per i giocatori della Juventus è tempo di lasciarsi alle spalle la festa di Halloween per concentrarsi solo ed esclusivamente sul derby di domani sera. Infatti, i bianconeri questo pomeriggio, si sono allenati in vista della gara contro il Torino e mister Maurizio Sarri ha curato con attenzione i dettami tattici da impartire alla sua squadra.

I dubbi di formazione, però, verranno risolti solo nella giornata di domani.