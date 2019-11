In questo inizio stagione la Juventus ha incontrato non poche difficoltà dal punto di vista difensivo e di certo l'assenza di capitan Chiellini è pesata molto negli equilibri della squadra. Inevitabilmente Sarri ha lanciato nella mischia l'olandese De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro ma che ha pagato e sta pagando l'impatto con una nuova squadra e con un nuovo campionato. A sorprendere fin dai primi giorni di ritiro è stato il difensore centrale Demiral, arrivato dal Sassuolo per 16 milioni di euro e che ha dimostrato anche nel pre-campionato ottime potenzialità fisiche e tecniche, unite però a un'aggressività difficile da gestire.

Pian piano la considerazione del tecnico toscano nei confronti dell'ex Sassuolo è clamorosamente diminuita ed in alcune partite come sostituto di De Ligt ha preferito Rugani, dato per partente soprattutto nel Calciomercato estivo. Secondo gli ultimi rumors a essere un possibile partente è ora proprio Demiral, che non sta trovando spazio in bianconero.

Da possibile titolare a riserva di Rugani

Dopo un inizio promettente il difensore turco è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Rugani, che in due partite ha sostituito De Ligt.

Secondo le ultime indiscrezioni, il motivo di questa scelta da parte di Sarri deriverebbe anche dall'atteggiamento del giocatore durante gli allenamenti, spesso troppo duro nei contrasti con i compagni di squadra. Esaminando però i recenti fatti associati al difensore turco, non è passata inosservata l'esultanza di Demiral fatta insieme ai suoi compagni di nazionale in appoggio all'intervento armato turco nel Kurdistan siriano.

E' stato Nedved, poco dopo, a stemperare il tutto ribadendo che è la UEFA che sarebbe dovuta intervenire su questo e non la Juventus nei confronti del giocatore. Fatto sta che in qualche modo da quell'esultanza in poi Demiral non ha più giocato in minuto con la Juventus, né da titolare né da sostituto durante la partita.

Demiral interessa al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il difensore turco potrebbe lasciare la Juventus a gennaio con il Milan che sarebbe pronto ad investire sul giocatore.

I bianconeri lo valutano almeno 30 milioni di euro ed alcune voci di mercato hanno parlato anche di una sorta di scambio fra Milan e Juventus in due 'puntate': a gennaio Demiral nella società di Elliott e a giugno il portiere Donnarumma a Torino. Indiscrezione che non trova conferme, anzi la Juventus starebbe ridiscutendo il rinnovo di contratto dell'estremo difensore bianconero Szczesny fino al 2024.

L'ennesima dimostrazione della fiducia della dirigenza bianconera nei confronti del nazionale polacco.