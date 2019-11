A decidere la gara contro il Milan è stato Paulo Dybala, il quale, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, ha segnato il gol della vittoria dopo avere aggirato Romagnoli. CR7 è apparso notevolmente contrariato per la sostituzione e ha lasciato lo stadio tre minuti prima della conclusione del match: tale situazione potrebbe avere dei risvolti futuri importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

Il cambio non è stato assolutamente digerito dal campione portoghese, mentre Maurizio Sarri lo ha spiegato con il fatto che Ronaldo ha avuto dei problemi fisici che ne hanno condizionato fortemente il rendimento: conoscendo il suo carattere e la voglia di essere protagonista, vari commentatori stanno già speculando sul futuro e ipotizzando scenari nei quali, se la situazione dovesse ripetersi più volte, l'ex giocatore del Real Madrid potrebbe anche decidere di lasciare la Juventus prima della scadenza del suo contratto. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus tra uscite e nuovi nomi per l'attacco

Cristiano Ronaldo potrebbe dunque pagare molto cara la mancanza di rispetto nei confronti di Sarri e dei suoi compagni di squadra e non si esclude che il club bianconero possa decidere di puntare su altri profili per il reparto offensivo. Negli ultimi giorni si sono fatti con insistenza i nomi di Kylian Mbappé del Paris Saint Germain e di Erling Haaland.

Il futuro di Cristiano Ronaldo, dunque, potrebbe essere lontano da Torino la prossima estate. Naturalmente, non c'è bisogno di dire che per il campione portoghese ci sarebbe la fila: per lui si è spesso parlato di un eventuale ritorno al Manchester United, il club dove è esploso (sotto la gestione di Sir Alex Ferguson).

Le prossime sessioni di calciomercato, dunque, saranno decisive per il futuro della Juventus.

Paratici, infatti, dovrà risolvere alcune situazioni legate al mercato in uscita. Mandzukic, Emre Can, Rugani e Rabiot sono giocatori molto poco impiegati da Sarri, dunque potrebbero lasciare Torino a gennaio. Sull'attaccante croato è molto forte l'interesse del Manchester United, che sta seguendo con attenzione anche il centrocampista tedesco e il difensore italiano. Ma attenzione anche alle possibili entrate: la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo.

Paratici, infatti, tiene nel mirino Ivan Rakitic, centrocampista classe 1988 del Barcellona, e Paul Pogba del Manchester United. Per il giocatore transalpino si tratterebbe di un graditissimo ritorno. Si attendono ulteriori sviluppi.