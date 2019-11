La Juventus, con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ha inevitabilmente incrementato il suo brand commerciale, con sponsorizzazioni più ricche e con una crescita importante anche nel settore merchandising. Di recente uno studio condotto da Duff and Phelps, messo in evidenza da Tuttosport, ha stilato una classifica molto interessante anche sul valore economico del nome dello stadio delle società di calcio e la Juventus si è classificata decima, con un potenziale valore di 18 milioni di euro.

Distante dalle prime in classifica, il Real Madrid ed il Barcellona, che qualora volessero cedere i diritti per utilizzare il loro nome, potrebbero incassare 36,5 milioni di euro. Attualmente il nome Juventus Stadium vale circa 6,5 milioni di euro ma quando scadrà l'intesa per il nome 'Allianz Stadium' utilizzato per la 'casa' bianconera (nel 2023), il nome Juventus Stadium potrebbe 'costare' a chi lo vorrà utilizzare anche 18 milioni di euro.

La cessione diritti sul nome utilizzato ancora poco utilizzata a livello mondiale

Da evidenziare come la possibilità di cedere i diritti sul nome del proprio stadio è un'usanza non molto utilizzata a livello mondiale, la nazione calcistica che più ne trae beneficio è la Bundesliga, con l'80% delle società che lo fanno mentre in Inghilterra siamo intorno al 30%.Seguono Serie A e Ligue 1 (in Italia conosciamo la Dacia Arena, il Mapei Stadium e l'Allianz Stadium) mentre la Spagna si trova al 5% (il Wanda Metropolitano, lo stadio dell'Atletico Madrid).

Ritornando alla classifica europea, dopo Real Madrid e Barcellona troviamo il Manchester United, con un valore del nome dello stadio per circa 30,5 milioni di euro. Seguono Manchester City, Bayern Monaco, Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea, Arsenal chiude la classifica dei primi dieci posti lo stadio della Juventus.

Lo studio condotto da Duff & Phelps

La classifica è stata realizzata nel terzo trimestre del 2019 e sono stati considerati diversi parametri per stilarla: informazioni disponibili al pubblico sugli sponsor di maglia, follower sui social, valore degli sponsor tecnici, diritti TV e valore attuale del nome dello stadio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Affari E Finanza

Una crescita importante quella della Juventus, confermata non solo dallo studio di Duff and Phelps ma anche dalle parole di Andrea Agnelli durante l'assemblea degli azionisti di fine ottobre. Il presidente della Juventus ha infatti ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, con conferme sull'implementazione delle infrastrutture e soprattutto sugli investimenti sul mercato. Dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo dello scorso anno, di de Ligt quest'anno, ci attendiamo un grande acquisto anche nel calciomercato estivo del 2020.