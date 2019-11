La Juventus, acquistando Cristiano Ronaldo, non si è affidata solo ad una garanzia a livello tecnico ma anche ad un vero e proprio investimento commerciale che sta incrementando la visibilità della società bianconera. Un giocatore che negli anni ha dimostrato di essere uno dei migliori se non il migliore al mondo, lo dimostrano anche i numerosi trofei vinti a livello di squadra ed a livello individuale.

Su tutti spiccano ovviamente i palloni d'oro, cinque vinti sia dal portoghese che da Messi, da sempre 'rivale' sportivo di Cristiano Ronaldo. A parlare dei trofei individuali del portoghese è stata la mamma di Cristiano Ronaldo che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermata molto sui presunti 'torti' subiti dal figlio in tutti questi anni. Secondo la mamma infatti nel calcio esiste un sistema corrotto che in qualche modo ha condizionato i premi che avrebbe potuto ricevere Cristiano Ronaldo.

La mamma di Cristiano Ronaldo: 'Se non ci fosse mafia nel calcio, avrebbe vinto più palloni d’oro'. Una critica pesante della donna nei confronti del calcio, considerato un sistema corrotto e che avrebbe quindi condizionato i riconoscimenti per il portoghese, da anni considerato uno dei più forti giocatori al mondo. Dolores Aveiro ha anche sottolineato che 'Se andate a vedere tutto quello che è accaduto, vi renderete conto che si tratta di mafia'.

Secondo la mamma infatti, se Cristiano Ronaldo fosse stato spagnolo o inglese, avrebbe ricevuto molti più premi individuali. Si è poi affrontata l'assegnazione del Pallone d'oro 2019, che si terrà a dicembre a Parigi. Dolores Aveiro ha dichiarato che è fiduciosa sul fatto che il figlio possa vincerlo, anche perché anche la scorsa stagione ha vinto molto. Un campionato ed una Supercoppa Italiana con la Juventus e soprattutto la Nations League, competizione per le nazioni a livello europeo che da quest'anno ha acquisito sempre più importanza.

Le statistiche di Cristiano Ronaldo alla Juventus

L'anno scorso il portoghese ha realizzato in 31 presenze in Serie A con la maglia della Juventus, 21 gol, mentre in Champions League in nove presenze 6 gol. Statistiche importanti, ma il portoghese è stato soprattutto decisivo in UEFA Nations League, trascinando la sua nazionale alla vittoria della prestigiosa competizione europea per nazioni. In questa stagione invece ha già raccolto 8 presenze in Serie A, con 5 gol mentre in Champions League, in 3 presenze, ha realizzato 1 gol.

Di certo, rispetto la scorsa stagione, il giocatore è partito meglio ed il gioco offensivo promosso dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri potrebbe facilitarlo a realizzare più gol.