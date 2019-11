La Juventus si appresta ad affrontare la pausa per le nazionali con il primo posto confermato sia nel girone di Champions League che in Serie A, grazie alla vittoria sofferta ed importante contro il Milan. Gran parte della rosa bianconera sarà impegnata con le rispettive nazionali, a livello europeo ci saranno le ultime due partite del girone di qualificazione per l'Europeo 2020. Oltre al calcio giocato, in questi giorni si sta assistendo a numerose indiscrezioni di mercato che arrivano dai principali media sportivi: uno dei giocatori più chiacchierati resta la punta del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, il quale la prossima stagione potrebbe lasciare la società francese per provare una nuova esperienza professionale in un campionato più competitivo rispetto alla Ligue 1.

Proprio la stampa francese sta alimentando continuamente queste voci, sottolineando come il giocatore potrebbe avere tre preferenze specifiche. Fra queste, oltre a Real Madrid e Barcellona, rientrerebbe anche la Juventus.

Juventus, una delle possibili destinazioni di Mbappé nella prossima stagione

Arrivano interessanti indiscrezioni dalla stampa francese che confermerebbero come Mbappé potrebbe lasciare il Paris Saint Germain nella prossima stagione per provare una nuova esperienza professionale in uno dei campionati più competitivi a livello europeo.

Sarebbero tre le destinazioni apprezzate dalla punta francese: Juventus, Barcellona e Real Madrid. Come è noto, durante l'assemblea degli azionisti, il Presidente della Juventus Andrea Agnelli ha sottolineato la volontà della società bianconera di investire in maniera massiccia sul mercato già dalla prossima stagione e l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ne sarebbe la dimostrazione. Mbappé rientrerebbe nella categoria ideale per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera, un investimento che fra prezzo del cartellino e dell'ingaggio si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro in tutto.

Le possibili trattative di mercato a gennaio

Se da una parte si discute su possibili investimenti per la prossima stagione, come quello su Mbappé, dall'altra la Juventus dovrà tenere conto dell'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Ci sono infatti molti scontenti del poco impiego (Emre Can) ed altri che sono praticamente fuori rosa per diversi motivi e destinati a lasciare Torino già a gennaio: Mandzukic, Perin e Pjaca.

Non è escluso però che anche altri giocatori possano partire: Demiral ad esempio, dopo un inizio in cui era considerato da Sarri, è da molto tempo che non viene schierato titolare o a partita in corso. Non è esclusa quindi una sua cessione, magari in prestito, durante il calciomercato invernale, con il Milan che sembrerebbe interessato.