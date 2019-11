Sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Milan e Napoli, valido per il tredicesimo turno della Serie A. Il Milan versa in una situazione di classifica preoccupante. I rossoneri, infatti, hanno soltanto 13 punti e sono distanti ben nove lunghezze dalla 'zona Europa'. Nell'ultimo incontro sono stati sconfitti per 1-0 contro i Campioni d'Italia per merito del gol di Paulo Dybala, frutto di una magnifica azione corale, pur disputando la migliore partita della stagione.

Dall'altra parte il Napoli che è reduce da uno scialbo 0-0 casalingo col Genoa che ha una volta di più evidenziato l'opaco momento della formazione allenata da Ancelotti con il reparto offensivo sempre meno pungente (21 i gol realizzati finora). Le compagini attraversano entrambe una fase delicata della stagione e questa partita potrebbe fungere da crocevia per il proseguo della competizione. A San Siro il tecnico azzurro potrebbe riproporre Lozano titolare mentre Pioli sembra orientato a dare una chance a Leao.

Possibile panchina per Piatek

Mister Pioli dovrà scegliere se giocare il match col 4-3-3 o col 4-3-2-1 anche se il modulo ad 'albero di Natale' sembra essere la seconda scelta. In un presunto 4-3-3 in porta troveremo Gigio Donnarumma con Theo Hernandez sul versante sinistro ed il ballottaggio tra Calabria e Conti per la parte destra con l'ex-atalantino in pole position. Al centro Alessio Romagnoli che sarà affiancato da Musacchio, sempre che riesce a recuperare dall'infortunio.

In caso contrario i rossoneri schiereranno Duarte. Lo squalificato Bennacer sarà quasi certamente rimpiazzato da Biglia con Krunic e Paquetà a fianco. Tridente offensivo che potrebbe vedere un posto in panchina per Piatek con Leao titolare. A destra Suso sembra inamovibile dopo il gol capolavoro realizzato su punizione contro la Spal. Le uniche perplessità in attacco riguardano il versante sinistro con Bonaventura o Rebic pronti a contendersi un posto in caso di forfait di Castillejo.

In attacco Lozano-Mertens

Carlo Ancelotti potrebbe scegliere, almeno inizialmente, di confermare il 4-4-2 per poi tramutarlo in 4-3-3 a seconda dei momenti del match. Meret tra i pali con Di Lorenzo e Mario Rui esterni di difesa presumibilmente titolari. Al centro, accanto a Koulibaly, bisognerà considerare le condizioni di Manolas che, se non recupererà in tempo per sabato, sarà sostituito da Maksimovic.

A centrocampo i probabili titolari saranno Callejon ed Insigne ai lati con la coppia collaudata Zielinski-Fabian Ruiz in mezzo al campo. Tandem d'attacco formato da Lozano e Mertens che sembrano favoriti su Llorente e Milik. Di seguito le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma, Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Musacchio (Duarte), Conti (Calabria), Krunic, Biglia, Paquetà, Castillejo (Rebic o Bonaventura), Leao (Piatek), Suso.

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas (Maksimovic), Mario Rui, Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano (Llorente), Mertens (Milik).