Il mese venturo potrebbe essere l'ultimo vissuto da José Maria Callejon con la maglia azzurra del Napoli. Lo spagnolo a gennaio potrebbe lasciare la città partenopea per trasferirsi altrove, oltreoceano. Destinazione? Cina! Ebbene sì, la Cina potrebbe essere il futuro di Callejon, al pari del suo ex compagno di squadra Marek Hamsik, lo spagnolo starebbe valutando un'offerta stratosferica presentata dal Dalian Yifang, attuale squadra del centrocampista slovacco e dell'ex tecnico azzurro Rafa Benitez.

La società cinese ha fatto pervenire allo spagnolo un'offerta che ogni calciatore sognerebbe di ricevere. Sebbene l'offerta del Dalian non sia ancora stata presentata formalmente e non sia ancora stata ufficializzata, il club cinese sarebbe interessato a Callejon e starebbe aspettando soltanto il prossimo anno e l'apertura della sessione di Calciomercato per poterla presentare ufficialmente.

Il Dalian Yifang punta su Callejon

Callejon si trova in un momento della sua carriera molto particolare.

Lo spagnolo dopo 6 anni in azzurro potrebbe dire addio per sempre al Napoli. Il prossimo giugno 2020 il contratto di Callejon con il Napoli scadrà e il giocatore entrerà ufficialmente nella lista dei calciatori svincolati. La scadenza del contratto dello spagnolo farebbe la fortuna di altri club che potrebbero acquistare a parametro 0 un calciatore di 33 anni che può ancora dare tanto. Il Napoli ha provato a rinnovare il contratto a Callejon ma le condizioni fissate dal presidente De Laurentiis non soddisfano il calciatore.

Il patron del Napoli ha proposto un rinnovo biennale da 3 milioni a stagione, offerta che il numero 7 azzurro non è disposto ad accettare. Callejon preferirebbe restare a Napoli, considerando che la famiglia ha ormai creato dei legami qui, comprese le figlie che hanno costruito amicizie durante il loro percorso scolastico.

Purtroppo il futuro dell'attaccante partenopeo è estremamente incerto perché alla porta si è affacciato il Dalian Yifang.

Il club cinese, attuale squadra dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, sarebbe interessato a Callejon e vorrebbe presentare un'offerta formale non appena la sessione di calciomercato si aprirà. Il Dalian offrirebbe a Callejon un contratto da 30 milioni per 3 stagioni, dunque 10 milioni a stagione. Senza dubbio un'offerta più remunerativa di quella proposta dal presidente De Laurentiis. Se a gennaio dovesse arrivare un'offerta ufficiale messa nero su bianco, il club azzurro potrebbe pensare ad una cessione anticipata del calciatore.

Lo spagnolo potrebbe dunque non arrivare a giugno e lo stesso patron del Napoli sarebbe soddisfatto di una cessione anticipata dalla quale ricaverebbe un guadagno a sorpresa, considerando il contratto in scadenza di Callejon.