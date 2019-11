Nella serata di ieri sono scese in campo le nazionali per le partite di qualificazione agli Europei del 2020. Tra i tanti protagonisti della serata ci sono stati alcuni giocatori del Napoli, i quali hanno ritrovato il sorriso con le rispettive selezioni. Fabian Ruiz impegnato con la Spagna ha giocato benissimo trovando anche il gol mentre Di Lorenzo alla sua seconda partita da titolare con l'Italia si è confermato diventando sempre più una certezza. Esordio sfortunato invece per Meret che appena entrato subisce l'unica rete della serata da parte dell'Armenia, Insigne invece non ha giocato.

Fabian Ruiz ritrova gol e sorriso con la Spagna

Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, che nelle ultime apparizioni con il Napoli non si è espresso al meglio, ieri sera ha ritrovato gol e sorriso con la sua nazionale. Il giocatore impiegato in una posizione più avanzata rispetto a quella in cui di solito gioca nella sua squadra di club, è riuscito ad inserirsi più volte tra le linee ed è arrivato al gol all'8° minuto con un gran tiro dalla media distanza dando il vantaggio alla Spagna.

Il talento iberico che ha nel tiro dalla distanza una delle sue migliori caratteristiche non sta più mettendolo in mostra nel Napoli dove complice anche la posizione in campo (il giovane gioca spesso da interno di centrocampo ed ha compiti anche difensivi) fa molta fatica ad arrivare nei pressi dell'area di rigore e a tentare il tiro, cosa che fino alla metà della scorsa stagione gli riusciva abbastanza agevolmente.

Tuttavia, il fatto di aver trovato la rete in quel modo con la sua nazionale potrebbe avergli dato la spinta per tornare a fare bene anche con il Napoli e mettere in mostra le sue doti migliori.

Di Lorenzo è sempre più una certezza

Tra i giocatori del Napoli protagonisti in campo ce n'è uno che merita una menzione speciale: si tratta di Di Lorenzo. Il terzino destro, che soli tre anni fa giocava in serie C al Matera, era alla sua seconda partita da titolare con la nazionale italiana ed ha fatto una prestazione degna di un veterano dimostrando che la scelta fatta da Mancini è stata sicuramente corretta come dimostrato anche dai voti dei maggiori quotidiani sportivi che oscillano tutti tra il 6 ed il 7.

Di Lorenzo fin qui è stato sicuramente l'acquisto migliore del Napoli garantendo sempre prestazioni all'altezza e giocando con grande sicurezza, cosa che ha fatto poi anche con la nazionale. Una certezza per il club napoletano in un momento di grandissima difficoltà dove le prestazioni dei singoli e di squadra non solo all'altezza di un club che vuole competere per grandi traguardi.

Di Lorenzo è di sicuro tra i pochi giocatori da cui poter ripartire per tornare a fare risultati.

Oltre a lui c'è sicuramente Meret che ha sempre offerto ottime prestazioni mentre ieri è stato un po' sfortunato nell'esordio con l'Italia visto che ha incassato l'unica rete messa a segno dall'Armenia poco dopo aver preso il posto di Sirigu tra i pali. Infine, Insigne non ha giocato, ma nella precedente partita con la nazionale ha fatto bene siglando anche un gol.