Il Napoli, dopo aver sfidato la Roma nel campionato di Serie A, sarà chiamato ad affrontare il Salisburgo nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 2-3 il match di andata in terra austriaca. A segno Dries Mertens, autore di una doppietta, e Lorenzo Insigne. Non sono bastati i goal di Erling Braut Haaland per i padroni di casa, che hanno interrotto la striscia di imbattibilità, che durava da 19 partite interne.

Decisivo nel salvare il risultato a favore degli ospiti da parte di Alex Meret, straordinario nel primo tempo con una serie di parate.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo al San Paolo martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.00, ricordiamo che il Napoli guida la classifica del Gruppo E con 7 punti, mantenendo una lunghezza di distanza sul Liverpool (6 punti). Segue il Salisburgo con 3 punti, mentre il Genk chiude la graduatoria con 1 punto. La diretta tv della partita degli azzurri contro la squadra di Jesse Marsch sarà trasmessa in esclusiva su Sky (streaming Sky Go).

Bilancio casalingo del Napoli contro squadre austriache

Il Napoli ha affrontato solamente una volta squadre austriache al San Paolo. Nell’unica occasione è stato proprio il Salisburgo ad opporsi ai partenopei. Nella stagione scorsa ci fu l’incrocio agli ottavi di finale dell’Europa League, con i padroni di casa vittoriosi per 3-0. Discorso diverso per gli austriaci, che più volte hanno incrociato squadre italiane nelle competizioni europee.

Non sempre è andata bene la trasferta per il Salisburgo, che ha un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Il primo confronto diretto risale alla stagione 1993/94, quando affronto l’Inter nella finale di ritorno della Coppa UEFA. Finì 1-0 a favore dei nerazzurri, che poi si aggiudicarono il trofeo. La stagione successiva affrontò il Milan nella fase a gironi della Champions League, rimediando un sonoro 3-0.

In quell’occasione non portò particolarmente bene ai rossoneri, che proseguirono il cammino fino alla finale, dove poi furono battuti dall’Ajax. Nella stagione 2003/04 furono due squadre ad affrontare gli austriaci. Al 1° turno l’Udinese fu eliminata e perse 1-2 davanti al proprio pubblico. Al 2° turno toccò al Salisburgo abbandonare la competizione per mano del Parma, che in casa rifilò un pesante 5-0.

Nella stagione 2009/10 ci fu l’altra vittoria in trasferta, sul campo della Lazio. Nella fase a gironi dell’Europa League s’impose per 1-2. I biancocelesti si erano poi presi la rivincita ai quarti di finale della stagione 2017/18, superando gli austriaci per 4-2, anche se non bastò in termine di qualificazione. Infine, c’è il confronto diretto contro la Juventus risalente alla stagione 2010/11 nella fase a gironi, terminato con il risultato di 0-0.