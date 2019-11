Ritorna l'appuntamento con la Champions League. Questa settimana, infatti, sono in programma i nuovi match validi per la fase a girone della competizione calcistica che vedrà scendere in campo anche il Napoli, impegnato nella sfida casalinga contro il Salisburgo. Un match importante per la squadra partenopea, reduce dalla sconfitta in campionato di sabato pomeriggio contro la Roma. I tifosi azzurri che desiderano seguire questo incontro di Champions dovranno essere abbonati alla pay tv satellitare, l'unica che lo trasmetterà in diretta sia televisiva che in streaming online.

La diretta di Napoli-Salisburgo in tv e streaming online solo sui canali Sky

Nel dettaglio, infatti, la programmazione ufficiale di questo incontro di Champions del Napoli contro il Salisburgo in programma oggi 5 novembre, prevede che l'incontro si giocherà a partire dalle 21. Per vederla in televisione, però, bisognerà essere abbonati a Sky oppure scaricare l'applicazione gratuita Sky Go, la quale vi permetterà di vedere la partita di Champions in streaming online anche da tablet oppure da telefono cellulare.

In questo modo, quindi, potrete vedere la partita in qualunque momento lo desiderate, senza dover essere per forza legati al computer di casa oppure al televisore. Per chi non potesse seguirla in tv sui canali Sky, vi segnaliamo la diretta minuto per minuto che verrà fatta sulla pagina Twitter della squadra azzurra.

Niente da fare, quindi, per tutti i tifosi azzurri che speravano di poter vedere l'incontro di oggi contro il Salisburgo in diretta in chiaro su Canale 5.

Questa sera in prime time alle 21 andrà in onda l'incontro dell'Inter che dovrà vedersela contro il Borussia Dortumund e per la squadra nerazzurra guidata da Antonio Conte, questa potrebbe essere una sfida decisiva per il prosieguo del cammino in Champions.

Le parole di Ancelotti dopo la sconfitta con la Roma

Intanto, tornando all'incontro del Napoli, il mister Ancelotti in conferenza stampa ha dichiarato di non essere d'accordo con la scelta del ritiro voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta contro la Roma.

Il mister non ha nascosto anche una certa preoccupazione per la classifica attuale della Serie A: 'Non sono un superficiale', ha dichiarato ammettendo però che bisogna mantenere la calma per poter cambiare la situazione.

Parlando invece dell'incontro di oggi contro il Salisburgo, a chi gli chiedeva se potesse essere un momento per ripartire, Ancelotti ha ammesso di non saperlo con precisione anche se al momento ha un obiettivo ben chiaro che è quello di passare il turno e quindi proseguire il cammino in Champions League.