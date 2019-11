Adesso conta solo fare punti. Perché, a prescindere da quelle che saranno le mosse del Genoa nel prossimo mercato di riparazione, il bottino in classifica dovrà essere rimpinguato. Al momento il Grifone occupa il quintultimo posto in graduatoria, fresco dell'aggancio della Sampdoria, con soli otto punti. Un dato che evidenzia tutte le scelte sbagliate della proprietà, che questa volta però sembra aver meno colpe rispetto agli altri anni.

Genoa, trovare un equilibrio prima del mercato

Va detto che tutti o quasi erano contenti e soddisfatti delle strategie estive, compresa la decisione di affidare la panchina ad Aurelio Andreazzoli. Invece affidarsi al tecnico di Massa, amante del calcio propositivo ma con poca esperienza da allenatore in prima, si è rivelato un autentico buco nell'acqua. Il Genoa si è trovato sul fondo appena dopo una manciata di partite, con tante imbarcate umilianti e poche prestazioni efficaci, seppur esaltanti.

Quindi la panchina affidata al debuttante Thiago Motta, un tecnico "tripallico" secondo Preziosi, convinto di aver fatto bingo. L'italo brasiliano ha esordito con una vittoria sporca e meritata contro il Brescia di Corini, poi è uscito con le ossa rotta dallo Juventus Stadium, pur avendo dominato la vecchia signora in inferiorità numerica. Infine l'inatteso ko contro un'Udinese più lucida e concreta di un Genoa troppo offensivo e senza equilibri.

Si dice che Thiago Motta abbia già fatto mea culpa, eppure nel dopo gara coi friulani aveva fatto intendere di non essere pentito delle sue scelte tattiche.

Adesso arriva il Napoli, altra partita difficilissima che il Genoa rischia di perdere. Bisognerà sovvertire i pronostici per muovere una classifica che non aspetterà a lungo il vecchio Grifone. Quest'anno la partenza è stata pessima, dopo tutte le promesse di non ripetere più stagioni sofferenti il copione non è cambiato.

E allora a gennaio il Genoa dovrà trovare i rinforzi giusti per rincorrere una salvezza difficile. Da qui al mercato di riparazione Thiago Motta avrà un paio di mesi a disposizione per invertire la rotta, ma è chiaro che se non dovesse riuscirci allora anche la sessione di gennaio potrebbe non bastare. Anche perché il club non sembra nelle condizioni di poter fare follie, dopo aver speso evidentemente male nel mercato estivo, ma anche alzando il monte ingaggi della squadra.

Calciomercato Genoa, Sandro potrebbe accasarsi al Benevento

Bocche cucite quindi sul mercato, forse è ancora troppo presto e il presidente Preziosi vuole capire su chi contare davvero dell'attuale organico. Chi è destinato a partire sembra il brasiliano Sandro, fuori dai programmi sia di Andreazzoli prima che di Motta poi. Il Benevento vorrebbe riportarlo in giallorosso già a gennaio, ma bisognerà capire le intenzioni dell'arcigno mediano del Genoa, probabilmente non troppo attratto dal campionato cadetto.

Le prossime partite diranno molto sul futuro della squadra genovese e sugli interventi che Preziosi dovrà fare sul mercato. Per ora però non sono ancora circolati nomi particolari o potenziali obiettivi. Il club è comunque fiducioso di poter uscire da questa situazione senza particolari stravolgimenti. Le lacune offensive però non potranno essere ignorate oltre: proprio per questo motivo il Genoa non potrà fare a meno di acquistare un centravanti di rendimento. Non saranno viste di buon occhio ulteriori scommesse.