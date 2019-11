Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo la Serie B, con la 13^ giornata al via venerdì sera dallo stadio Adriatico di Pescara, dove i lanciatissimi locali ospitano la Cremonese. L’undici di mister Luciano Zauri è reduce dal blitz sul campo dell’Empoli (1-2) e centrando la seconda vittoria di fila dopo il secco 3-0 casalingo con il Pisa, è balzato a -2 punti dalla zona 'promozione diretta'Anche i grigiorossi guidati dall’ex Marco Baroni provengono da un successo, contro la Salernitana (1-0), e in classifica distano 3 punti dagli spareggi promozione e altrettanti dalla zona play out.

La partita si presenta dunque molto interessante, oltre che ricca di fascino tra due squadre che sono state entrambe protagoniste anche in massima divisione. Il calcio d’inizio di Pescara-Cremonese è fissato alle ore 21 di questo venerdì 22 novembre, con diretta tv in chiaro su Rai Sport.

L'anticipo di venerdì, come tutte le altre partite di Serie B, ovviamente sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn che detiene i diritti per la trasmissione in diretta dell'intero campionato, con i contenuti ora disponibili anche su Sky.

Date e orari delle partite

Il programma della 13^ giornata, con il relativo appuntamento in esclusiva su Dazn, prosegue sabato 23 novembre con altre cinque partite. Si comincia alle ore 15 con il grosso del menù, quattro gare, tra cui spicca il big match Benevento-Crotone, la prima della classifica che riceve la seconda divise da 4 punti.

Contemporaneamente alla gara clou di Benevento, nella vicina Castellammare di Stabia promette non meno emozioni il derby campano Juve Stabia-Salernitana; mentre Livorno-Trapani sarebbe uno spareggio salvezza se non fossimo solo in autunno e pertanto il match sembra presentarsi ostico per entrambe le formazioni in cerca del reciproco riscatto e soprattutto punti per risalire dai bassifondi del campionato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie B

Altra gara molto attesa è Pordenone-Perugia, con la sorprendente matricola neroverde che gioca le partite casalinghe alla Dacia Arena di Udine. Si tratta di una sfida in zona playoff, nonostante i friulani siano una neopromossa.

Chiude il Monday Night Chievo-Entella

Il sabato di Serie B sarà in ultimo completato da Empoli-Venezia alle ore 18. Sulla panchina toscana farà il suo esordio assoluto come allenatore Roberto Muzzi, chiamato a rimpiazzare l’esonerato Bucchi a causa degli ultimi risultati negativi della squadra, che è stata costruita per la promozione e invece, per ora, si è allontanata dalle posizioni di vertice.

Passando ai posticipi di domenica 24 novembre, sono tre gli appuntamenti in calendario: alle ore 15 con Ascoli-Cosenza e Cittadella-Pisa, alle 21 con Spezia-Frosinone.

Chiude la 13^ giornata di Serie B il Monday Night del 25 novembre allo stadio ‘Marc Antonio Bentegodi’ di Verona, ore 21, Chievo-Entella.