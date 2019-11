Sorrisi e un po’ di apprensione in casa Torino per i tanti infortunati di Walter Mazzarri. Il tecnico granata ha salvato la panchina con il brillante 4-0 rifilato al Brescia nell’ultima gara disputata in Serie A. Una boccata d’ossigeno importante che non cancella però il malumore della tifoseria che avrebbe voluto vedere la propria squadra più in alto in classifica. Il Toro al momento è undicesimo con 14 punti, un posizionamento figlio del clamoroso calo accusato da fine settembre a inizio novembre.

In questo lasso di tempo la squadra di Cairo ha letteralmente gettato alle ortiche il buon inizio di annata con 4 sconfitte e due pareggi in fila. Una striscia negativa interrotta come detto a Brescia ed è ovvio che il successo al Rigamonti debba rappresentare un nuovo inizio anche se il calendario non aiuterà troppo. Da qui a Natale i granata se la vedranno con Inter, Fiorentina e SPAL in casa, mentre in trasferta dovranno cercare di fare punti sui difficili campi di Genoa e Verona. Ci sarà bisogno di tutti e in questo senso sono buone le notizie in arrivo dall’infermeria.

Torino, contro l’Inter con Zaza e Baselli

Il Torino che affronterà l’Inter di Conte sabato 23 novembre alle 20,45 [VIDEO] potrà nuovamente contare su Simone Zaza. L’attaccante si era fermato nella rifinitura del match con il Brescia, ma già ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. Tutto risolto quindi e Mazzarri potrà di nuovo contare su di lui come alternativa, o come compagno, di Belotti. Scalda i motori anche Parigini, altro elemento offensivo che in settimana ha ricominciato ad allenarsi con i compagni.

L’iter di riabilitazione dai recenti problemi fisici è quindi concluso.

Le buone notizie non finiscono qui. Negli ultimi giorni sono migliorate sensibilmente le condizioni di Baselli, reduce da un problema alla caviglia. La distorsione del 6 novembre ha fatto tremare tutti. Il centrocampista è un fedelissimo di Mazzarri che in questa stagione lo ha quasi sempre utilizzato sia in Europa che in campionato.

Si è temuto per un attimo un lungo stop, invece per fortuna la situazione è rientrata e contro l’Inter punta ad esserci. Il giocatore ha già saltato la gara con il Brescia che gli avrebbe fatto tagliare il traguardo delle 200 presenze in A. Chissà che non possa festeggiare subito dopo la sosta.

Bonifazi e Iago Falque tengono in ansia il Torino

Per tre buone notizie ce ne sono altre due che non lasciano per nulla tranquillo il Torino sul fronte infortunati. La prima riguarda Kevin Bonifazi, difensore centrale fermo ai box per un problema alla mano.

Secondo Tuttosport lo stop sarà ancora lungo. Il giocatore non potrà infatti rientrare in campo prima della fine del 2019. Una vera e propria tegola per i granata che rischiano quindi di non averlo a disposizione almeno per le prossime tre gare. C’è però chi “vede” la situazione in maniera decisamente più rosea. È il sito fantacalcio.it che ipotizza addirittura una sua presenza contro l’Inter grazie all’uso di un tutore per proteggere la mano.

Per il momento Bonifazi si allena lontano dal gruppo e svolge solo lavoro aerobico.

Chi invece non sarà in campo sabato e neppure contro Genoa e Fiorentina è Iago Falque. L’attaccante spagnolo sta vivendo un stagione moto sfortunata. Dopo il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fermo in estate ecco arrivato un nuovo infortunio. Questa volta è toccato al quadricipite della gamba destra cedere. Una lesione muscolare che non gli permetterà di allenarsi fino alla fine del mese, poi inizierà il lavoro per ritrovare la condizione migliore che di certo non sarà breve. L’attaccante in questa stagione ha giocato solamente quattro volte, in totale solo 8 le apparizioni in altrettanti mesi. Il Torino spera che il calvario possa finire presto, perché le sue invenzioni mancano, e non poco, a Mazzarri.