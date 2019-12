Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15:00 ci sarà il match tra Bologna ed Atalanta, valido per il 16° turno di Serie A.

La compagine di Siniša Mihajlović è reduce da una sconfitta casalinga contro il Milan per 2-3, dove all'autorete di Hernandez e al penalty di Sansone hanno risposto Piatek su rigore, nuovamente Hernandez (ma nella porta avversaria) e Bonaventura sullo scadere. I rossoblù sono in 12ma posizione con 16 punti, a quota +5 dalla 'zona retrocessione', mentre l'Atalanta viaggia su ritmi decisamente più sostenuti con una pregevole sesta posizione in campionato, ad una sola lunghezza dalla 'zona Champions'.

Per la Dea, invece, l'ultima partita ha portato tre punti grazie al 3-2 contro l'Hellas Verona di Juric, dove alla doppietta di Di Carmine hanno risposto Muriel, su rigore, Malinovkyi e Djimsiti nei minuti finali.

Per domenica i favori del pronostico sembrano essere a favore della banda di Gasperini che vanta il miglior attacco della competizione (37 reti) contro la quarta peggior difesa dei rossoblù (26 goal subiti).

Bologna: Orsolini e Dzemaili favoriti per una maglia su Svanberg e Skov Olsen

Mister Mihajlović schiererà presumibilmente il 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali ed il pacchetto difensivo formato da Tomiyasu, Bani, Danilo e Denswil favorito dal 1' su Mbaye.

Medel e Poli diga di centrocampo e sulla trequarti vi sarà il doppio ballottaggio Orsolini-Svanberg e Dzemaili-Skov Olsen. A 'spuntarla' sembrano essere l'ex-juve Orsolini e lo svizzero-albanese Dzemaili che saranno affiancati dall'inamovibile Sansone. Unica punta Rodrigo Palacio.

Atalanta, Palomino e Malinosvkyi favoriti su Masiello e Pasalic

Per la Dea di Gasperini, dopo lo storico approdo agli Ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk, è ora tempo di concentrarsi nel prossimo turno di campionato.

Serie A

Il modulo dei bergamaschi dovrebbe essere ancora il 3-4-1-2 con Gollini in porta e terzetto arretrato composto da Toloi, Djimsiti e uno tra Palomino e Masiello, con l'argentino favorito per una maglia da titolare. Dal 1' ci saranno probabilmente Hateboer, de Roon, Freuler a centrocampo assieme a Gosens, avanti nelle gerarchie rispetto a Castagne. Sulla trequarti Malinovskyi, con più chance di Pasalic per partire dall'inizio, agirà a supporto del tandem Gomez-Muriel.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (Mbaye), Medel, Poli, Sansone, Orosolini (Svanberg), Dzemaili (Skov Olsen), Palacio.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino (Masiello), Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens (Castagne), Malinoskyi (Pasalic), Gomez, Muriel.