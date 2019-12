Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Mauro Icardi. L'attaccante argentino, dopo una stagione a dir poco tribolata con la maglia dell'Inter, è tornato ai suoi livelli al Paris Saint Germain. In Francia, infatti, Icardi è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, dal momento che ha una media gol tra le migliori d'Europa. La Juventus, dopo averlo cercato nella scorsa sessione di calciomercato estivo, continua a seguirlo con grandissima attenzione e sarebbe pronta ad intervenire, nel caso in cui Mauro Icardi decidesse di proseguire la sua carriera in un club diverso dal Paris Saint Germain.

L'attaccante argentino è approdato a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro, ma Wanda Nara (moglie e agente di Icardi) avrebbe fissato una clausola che permetterebbe al centravanti sudamericano di decidere il suo futuro, anche nel caso in cui il Paris Saint Germain scegliesse di riscattarlo dall'Inter.

Mercato Juventus, Paratici continuerebbe a monitorare Mauro Icardi

Mauro Icardi sarebbe un vero e proprio pallino del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, che ha avuto numerosi contatti con la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

La Juventus aveva anche trovato un accordo con l'attaccante sudamericano, ma alla fine ha prevalso la linea dell'Inter e Icardi è stato ceduto in Francia. Icardi, però, non sarebbe ancora convinto sul suo futuro, nonostante stia offrendo delle grandissime prestazioni con la maglia del Paris Saint Germain. In ogni caso, l'Inter è la società che detiene il suo cartellino e non ha intenzione di fare sconti, soprattutto ad una rivale come la Juventus. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe decidere di chiedere a quello bianconero una cifra anche superiore ai settanta milioni di euro (il prezzo del riscatto già fissato con il Paris Saint Germain).

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

L'eventuale trattativa sarebbe molto complessa, anche se Mauro Icardi non avrebbe mai smesso di pensare ad un suo possibile futuro a tinte bianconere. In ogni caso, tutti i discorsi sono rimandati alla prossima sessione di calciomercato estivo. Non sarebbe da escludere anche un ripensamento dell'Inter, ma occorre sottolineare che la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sta facendo davvero molto bene. Per quanto riguarda invece il centrocampo, il principale obiettivo della Juventus per la prossima estate è Paul Pogba.

Il campione francese, però, viene valutato tra gli ottanta e i novanta milioni di euro dallo United.