Le ultime notizie di Calciomercato si concentrano su Mauro Icardi, giocatore a lungo seguito dalla Juventus. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo ha parlato del futuro dell'attaccante dopo il sorteggio di Champions League a Nyon (il club francese ha pescato il Borussia Dormtund). "Icardi è un ragazzo disponibilissimo, sta lavorando tanto. Ha capito esattamente qual era l'obiettivo e anche la concorrenza che c'era a Parigi nel reparto offensivo. Mauro si è messo subito a disposizione e sta rispondendo a suon di gol.

Sono veramente molto contento per lui. Non sappiamo ancora se lo riscatteremo dall'Inter, sei mesi nel calcio sono un'eternità, come tutti sanno. Al momento, comunque, la situazione è stabile e tranquilla, vedo che Icardi si è ambientato al meglio qui. Si tratta di un vero 9, che si completa alla perfezione con gli altri giocatori. Lo abbiamo acquistato proprio perché pensavamo che sarebbe potuto essere protagonista". Da queste parole di Leonardo, dunque, si apprende che il Paris Saint Germain non ha ancora deciso se riscattare o meno l'ex centravanti nerazzurro.

Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico e non è escluso che in estate si riapra la pista Juventus, che già in passato ha tentato di strapparlo all'Inter proponendo uno scambio con Higuain.

Mercato Juventus, possibile assalto a Mauro Icardi in estate

Il futuro di Mauro Icardi dipende da lui, come ha confermato anche Wanda Nara, intervistata a "Verissimo". La moglie e agente dell'attaccante argentino ha dichiarato: "Io vivo ancora a Milano e dobbiamo ancora decidere quale sarà la scelta migliore per il futuro di mio marito. L'offerta del Paris Saint Germain è arrivata proprio nelle ultime ore della chiusura del calciomercato estivo e abbiamo deciso di non rifiutarla, perché sapevamo che era veramente una grossa opportunità per lui. Non so dove ci porterà il destino, ma mi è dispiaciuto moltissimo che abbia lasciato l'Inter.

Ho un figlio che è tifoso del club nerazzurro e ha pianto come tante altre volte. Comunque, noi siamo ancora dell'Inter, Icardi ha un contratto con i nerazzurri". Il futuro di Mauro Icardi, dunque, è in bilico. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, grandissimo estimatore dell'attaccante sudamericano, sta monitorando con attenzione la situazione e potrebbe anche intervenire, nel caso in cui il Paris Saint Germain decidesse di non riscattare l'attaccante argentino. Icardi potrebbe dunque giocare insieme a Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, una coppia che sarebbe sicuramente complementare e devastante. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi mesi. Su Icardi, comunque, ci sarebbero i migliori top club europei.