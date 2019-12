L'Inter di Antonio Conte è prima in classifica in Serie A e complice la forma non ideale della Juventus, nell'ultimo weekend ha consolidato il suo primato mettendosi a due punti dalla squadra bianconera. Uno stato di forma importante quello degli uomini del tecnico pugliese, che stasera sono pronti ad affrontare la difficile sfida di Champions League contro il Barcellona, fondamentale per l'eventuale qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. In ogni caso, il percorso europeo continuerà, se non in Champions, in Europa League ed evidentemente la rosa ha bisogno di rinforzi anche per dare delle alternative agli attuali titolari.

Secondo Sport Mediaset il primo ed importante colpo di gennaio potrebbe essere il centrocampista offensivo dell'Udinese Rodrigo De Paul. Come è noto l'argentino è stato vicino alla società di Suning già in estate ma alla fine la società friulana ha voluto escludere una sua partenza. Le cose però sono pronte a cambiare già nel Calciomercato invernale, con l'Inter che potrebbe presentare un'offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Inter, De Paul possibile colpo di gennaio: sarebbe vicina intesa con Udinese

Secondo il noto sito sportivo, l'Inter starebbe lavorando ad un importante rinforzo per il mercato di gennaio: Rodrigo Paul potrebbe arrivare alla corte di Antonio Conte, anche perché come confermato da Marotta, ancora non si conoscono i tempi di recupero di Stefano Sensi.

L'incertezza sullo stato di salute del nazionale italiano potrebbe quindi velocizzare la trattativa per il giocatore dell'Udinese, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. L'idea dell'Inter è offrire 7 milioni di euro per il prestito, con l'obbligo a giugno 2020 o giugno 2021 di 25 milioni di euro. Con i bonus l'Inter potrebbe aggiungere altri 3 milioni, arrivando ai 35 richiesti dalla società friulana. Rodrigo Paul giocherebbe da mediano di inserimento, ricoprendo in qualche modo lo stesso ruolo di Stefano Sensi, che Conte spera di riavere presto. Oltre che su De Paul, l'Inter è al lavoro per altri rinforzi di mercato.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Inter

Il mercato dell'Inter

De Paul è solo uno dei giocatori seguiti dall'Inter: piace sempre Vidal, così come Marcos Alonso, che potrebbe lasciare il Chelsea in prestito a gennaio. Infine per il settore avanzato Conte apprezza la punta Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2020 e che potrebbe quindi arrivare a prezzo di saldo nel calciomercato invernale. Da non sottovalutare anche la situazione Federico Chiesa, che difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio ma che potrebbe arrivare all'Inter nel calciomercato estivo.