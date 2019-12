La Champions League ha messo in vetrina uno dei classe 2000 più interessanti a livello europeo: la punta norvegese Haaland ha dimostrato a suon di gol di essere un giocatore già pronto per i grandi palcoscenici, a tal punto da attirare l'attenzione delle società europee più importanti. Con la maglia del Salisburgo ha 'punito' anche il Napoli di Carlo Ancelotti, anche se i suoi gol non dovrebbero servire alla società austriaca per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Arriva un'importante indiscrezione dalla Germania, nello specifico dal giornale sportivo tedesco 'Bild', secondo il quale ci sarebbe una clausola rescissoria sul contratto della punta norvegese esercitabile solo a gennaio 2020 e che permetterebbe alle società interessate al giocatore di acquistarlo a prezzo di saldo.

Se alcuni media sportivi hanno parlato di una valutazione di mercato che potrebbe arrivare anche a 100 milioni di euro a fine stagione, dall'altra la Bild ha lanciato una notizia davvero interessante, ovvero Haaland è acquistabile solo nel mercato di gennaio a 20 milioni di euro.

Juventus, Haaland potrebbe essere acquistato per 20 milioni a gennaio

Secondo il noto giornale sportivo tedesco, Haaland avrebbe una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per gennaio. Questo significa che per le società interessate potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di mercato considerando il valore del giocatore, dimostrato soprattutto in questa Champions League.

Juventus e Napoli sono due delle società che apprezzano maggiormente la punta norvegese, che ha come agente sportivo Mino Raiola, autore di diverse trattative di mercato con la Juventus. Pogba e de Ligt sono solo due delle ultime trattative che hanno riguardato il noto agente sportivo e la società bianconera, inoltre l'amicizia fra Raiola ed il vice presidente della Juventus Pavel Nedved potrebbe essere ulteriore incentivo per facilitare il possibile trasferimento di Haaland alla Juventus. A proposito di bianconeri, sarà prima necessario cedere alcuni esuberi prima di decidere di investire su nuovi acquisti.

Le possibili cessioni della Juventus

Haaland potrebbe quindi arrivare, se non a gennaio, nel calciomercato estivo, ma sarà necessario alleggerire la rosa bianconera: il passaggio di consegna potrebbe essere effettuato con Mario Mandzukic, che difficilmente resterà in bianconero anche per la seconda parte della stagione. La punta croata ha un contratto pesante fino a giugno 2021, da 5 milioni di euro a stagione, e la Juventus spera di incassare dalla sua cessione almeno 10 milioni di euro. Da valutare anche le posizioni di Perin e Pjaca, che potrebbero lasciare la Juventus in prestito.