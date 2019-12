Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Merih Demiral, talentuoso difensore centrale che il club bianconero ha acquistato dal Sassuolo nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Demiral è considerato un calciatore di grande prospettiva nel suo ruolo e la dirigenza bianconera ha investito diciotto milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Finora il giocatore aveva collezionato solo una presenza, ma il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di lanciarlo titolare sia nella sfida contro il Bayer Leverkusen che in quella contro l'Udinese.

Il difensore centrale ha messo insieme due partite di altissimo livello e le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate. Su di lui sarebbe molto forte, da tempo, l'interesse del Milan. Il club rossonero vorrebbe rinforzare il reparto difensivo, che ha mostrato numerose lacune in questa prima parte di stagione. Nelle ultime ore, però, anche un altro club avrebbe messo nel mirino il talentuoso difensore centrale turco. Stiamo parlando del Leicester, club che sta disputando una grandissima stagione (la squadra di Brendan Rogers si trova al secondo posto nella classifica della Premier League inglese).

Mercato Juventus, Leicester su Merih Demiral

Stando a quanto riporta il 'Daily Star', il Leicester sarebbe fortemente interessato alle prestazioni di Demiral. Il club britannico sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta di ben trenta milioni di sterline, che corrispondono a trentacinque milioni di euro. In Gran Bretagna, Demiral troverebbe Soyuncu, altro talentuoso difensore, che è connazionale del giocatore bianconero (i due formano una coppia di difensori centrali davvero molto interessante).

La Juventus, comunque, non sembra essere interessata a cedere Demiral. Il giocatore turco, infatti, ha dimostrato di essere un'alternativa di livello sia per il presente che per il futuro del club bianconero. Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri sarebbe fortemente convinto a farlo rimanere a Torino. Il prezzo del cartellino di Demiral, comunque, non è inferiore ai quaranta milioni di euro e la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per lui. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Chi potrebbe partire, invece, è Emre Can. Il centrocampista tedesco non rientra nei piani di Sarri e sarebbe ancora scottato dall'esclusione dalla lista della Champions League. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain, in cerca di un giocatore con le sue caratteristiche tecniche.