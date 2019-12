Le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Gonzalo Higuain, certamente uno dei migliori giocatori della squadra bianconera in questo inizio di stagione. Nella scorsa sessione di calciomercato estivo la Juventus avrebbe voluto cederlo, dato che non sembrava rientrare nei piani di Maurizio Sarri e della società. L'attaccante argentino, però, è voluto rimanere a tutti i costi per giocarsi le sue chances a Torino dopo una brutta stagione passata al Milan e poi al Chelsea.

I risultati sono stati strabilianti; possiamo dire che Higuain, grazie alle sue giocate, si è ripreso la Juventus e ha convinto tutti del suo valore, in primis il suo allenatore (e grande amico) Maurizio Sarri. Le sue ottime prestazioni non sono passate di certo inosservate. Stando a quanto riporta il noto quotidiano argentino "El Intransigente", infatti, due squadre del campionato francese si sarebbero messe sulle sue tracce; si tratta del Paris Saint Germain e dell'Olympique Marsiglia.

Mercato Juventus, possibile assalto del Paris Saint Germain a Gonzalo Higuain

Il centravanti sudamericano si sta rivelando un vero e proprio jolly, dal momento che ha cambiato modo di giocare.

Non più unico finalizzatore del gioco, ma anche fattore decisivo in fase di assist. Sembrava che all'inizio fosse chiuso e oscurato dalla presenza accentratrice di Cristiano Ronaldo, ma poi è riuscito a ritagliarsi uno spazio molto importante alla Juventus. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha proposto il tridente contro l'Udinese e i risultati sono stati eccellenti. Sarri sta seriamente pensando di riproporlo anche in Champions League e nelle partite più importanti di campionato, dal momento che il 4-3-3 ha esaltato le caratteristiche di tutti gli attaccanti bianconeri, Higuain compreso.

Il giocatore argentino ha un contratto con la Juventus fino al 2021, ma non è escluso che possa lasciare Torino nella prossima sessione di calciomercato estivo. Sul trentaduenne ci sarebbero il Paris Saint Germain e l'Olympique Marsiglia. Gonzalo Higuain, specie in caso di vittoria della Champions League al termine della stagione, potrebbe essere stuzzicato dalla possibilità di chiudere la carriera in Francia, soprattutto in un club importante come quello parigino. Intanto, la Juventus avrebbe messo nel mirino Ferran Torres, esterno offensivo che milita nelle fila del Valencia.

Il giocatore classe 2001 è in scadenza nel 2021 e finora è stato autore di quattro reti e tre assist in venti presenze stagionali. Il club bianconero, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid, che sta monitorando con grande attenzione il giocatore.