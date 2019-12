La Juventus, mentre guarda ad eventuali opportunità di mercato in vista dell'ormai imminente sessione invernale, è già al lavoro per il futuro e per la prossima stagione. A tal proposito, sembra che Maurizio Sarri abbia indicato un nome ben preciso per arricchire ulteriormente l'organico. Si tratterebbe del giovane centrocampista del Bayer Leverkusen, Kai Havertz.

Il ventenne - già nazionale tedesco - avrebbe ben impressionato l'allenatore bianconero durante i due match di Champions League giocati dalla compagine piemontese contro il Leverkusen.

Tuttavia, essendo uno dei migliori prospetti del calcio mondiale, il trequartista sarebbe finito nel mirino di altri top-club europei, tra i quali ci sarebbero Manchester City, Barcellona e Manchester United.

Havertz potrebbe essere l'ideale per il gioco di Sarri

Maurizio Sarri avrebbe fatto il nome di Havertz a Fabio Paratici perché il talento tedesco potrebbe essere il trequartista ideale per i suoi dettami tattici. Infatti è ormai evidente che il tecnico toscano abbia deciso di far giocare la squadra torinese con il 4-3-1-2.

Ovviamente, un'eventuale trattativa per il centrocampista ventenne non sarebbe affatto semplice, non solo per la nutrita concorrenza che bisognerebbe superare, ma anche per le probabili esose richieste che potrebbe avanzare il Bayer Leverkusen per lasciarlo partire.

Al momento, infatti, Havertz avrebbe una quotazione di mercato di circa 90 milioni di euro, dunque una cifra piuttosto onerosa da investire per un ragazzo che ha appena 20 anni.

La Juve affronta la Lazio per la Supercoppa Italiana

Mentre la società è al lavoro sul mercato, la Juventus è ormai pronta a disputare la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, match che si disputerà oggi, 22 dicembre, alle ore 17:45 a Riad. La sfida assegnerà il primo trofeo della stagione, e i bianconeri proveranno a rifarsi dopo la sconfitta subita in campionato proprio dagli uomini di Simone Inzaghi.

Invece, per quanto riguarda il campionato, i bianconeri dopo aver superato la Sampdoria mercoledì 18 dicembre hanno già concluso il 2019. Infatti la Serie A ritornerà il 5 gennaio, quando riprenderà il testa a testa Juventus-Inter, ancora appaiate in vetta alla classifica soprattutto dopo la sonora vittoria nerazzurra per 4-0 sul Genoa.

Le due storiche rivali torneranno in campo il 6 gennaio: i campioni d'Italia in carica attenderanno all'Allianz Stadium il Cagliari alle ore 15, mentre la compagine milanese avrà un arduo impegno allo stadio San Paolo contro il Napoli alle 20:45.