Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Matthijs De Ligt, certamente uno dei giocatori bianconeri più criticati in questo inizio di stagione, a causa delle sue prestazioni piuttosto altalenanti. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, il futuro del giovane calciatore olandese potrebbe essere in Catalogna. Il Barcellona lo ha trattato per tanto tempo, prima che decidesse di trasferirsi alla Juventus.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo", l'agente di De Ligt, Mino Raiola, avrebbe promesso alla dirigenza blaugrana che il difensore centrale olandese si trasferirà al Barcellona nel 2022. Il potente procuratore ha dimostrato più volte di indirizzare gli scenari di calciomercato a suo favore e avrebbe ottimi rapporti con il club catalano. Bisogna comunque sottolineare che De Ligt ha sempre affermato di essere molto contento della sua scelta: il difensore centrale olandese si trova bene a Torino e sta imparando l'italiano.

Mercato Juventus, Raiola avrebbe promesso De Ligt al Barcellona per il 2022

A Barcellona, però, gioca un ex compagno di squadra di De Ligt, il suo connazionale De Jong. Il centrocampista olandese sarebbe in costante contatto con il difensore centrale bianconero e potrebbe convincerlo a scegliere il Barcellona tra qualche anno. In ogni caso, al momento, la Juventus non ha alcuna intenzione di cedere un giocatore per il quale ha investito tantissimo, comprandolo dall'Ajax per ben settantacinque milioni di euro (l'ingaggio di De Ligt è di dodici milioni a stagione). Nonostante le prestazioni discontinue (De Ligt ha fatto benissimo solo contro Atalanta e Atletico Madrid, per il resto ha avuto un rendimento incostante), la dirigenza bianconera ha la ferma intenzione di puntare sulla sua crescita, considerato l'enorme potenziale del difensore centrale olandese.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Un altro giocatore sul quale ci sono state varie voci di mercato è Miralem Pjanic, elemento fondamentale del centrocampo di Maurizio Sarri. Anche lui ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime uscite, ma in generale positivo nella prima parte di stagione. Sul centrocampista di nazionalità bosniaca sarebbero piombati il Paris Saint Germain e il Manchester City. Il contratto di Pjanic scadrà nel 2023 e viene considerato un giocatore fondamentale per il progetto di Sarri. Secondo quanto scrive il noto quotidiano torinese "Tuttosport", la Juventus chiederebbe almeno cento milioni di euro.