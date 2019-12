Tra pochi giorni riaprirà la sessione di Calciomercato invernale e la Juventus potrebbe decidere di mettere a segno degli acquisti. Le ultime notizie si concentrano su Arturo Vidal, uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento: in questi giorni, infatti, sono circolate dell voci su un possibile duello di mercato tra Juventus ed Inter per il cartellino del forte centrocampista cileno. L'Inter lo segue da tantissimo tempo, dato che Vidal è un vero e proprio pallino di Antonio Conte. Fu infatti proprio il tecnico bianconero a lanciarlo e a farlo esplodere a Torino, dove Vidal si è consacrato come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo.

La Juve ha però smentito le voci sull'eventuale ritorno del centrocampista cileno in bianconero. Su Vidal, che recentemente avrebbe espresso insofferenza per lo scarso minutaggio concessogli da Ernesto Valverde, ci sarebbe solo l'Inter di Antonio Conte. Il Barcellona, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di aprire al prestito per il centrocampista sudamericano, valutato circa ventisei milioni di euro.

Mercato Juventus, smentite le voci su Vidal: occhi su Mertens

La Juventus si tira fuori dalla corsa ad Arturo Vidal, ma la sconfitta contro la Lazio in Supercoppa ha evidenziato ancora quanto ai bianconeri manchi un centrocampista di qualità e quantità.

Per questo, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe fare un tentativo per Dejan Kulusevski, talentuoso centrocampista svedese del Parma. Il giovanissimo giocatore (è un classe 2000) è stata una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione ed è di proprietà dell'Atalanta. Su di lui, però, è fortissimo l'interesse dell'Inter; Marotta, infatti, ha già avuto un summit di mercato sia con gli agenti del giocatore che con l'Atalanta. Si prospetta dunque l'ennesima sfida tra il club bianconero e quello nerazzurro, questa volta sul mercato.

Intanto, sono arrivate delle voci per quanto riguarda Dries Mertens. Il forte attaccante belga potrebbe lasciare Napoli, nonostante il passaggio di testimone da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis non sarebbe d'accordo con la richiesta del belga, che chiederebbe un rinnovo da tre anni: il numero uno partenopeo sarebbe disposto a prolungare l'accordo solo per altri due anni, come riporta il noto quotidiano "Il Mattino".

Su Dries Mertens, punto fermo del Napoli da ormai sette stagioni, ci sarebbe anche la Juventus. Il giocatore è un pupillo di Maurizio Sarri, tanto che proprio con l'attuale allenatore bianconero Mertens ha raggiunto il suo record di gol in serie A. Su di lui ci sarebbero anche Roma, Inter e Lazio.