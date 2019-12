La Juventus, dopo l'importante vittoria contro l'Udinese e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina, è ritornata prima in classifica in compagnia proprio della squadra allenata da Conte. Una buona notizia per la società bianconera, che ne ha ricevuta un'altra altrettanto piacevole durante il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. La Juventus infatti affronterà il Lione allenato da Rudi Garcia, ex tecnico della Roma.

Un match quindi abbordabile, se consideriamo il rischio per i bianconeri di affrontare il Real Madrid.

A tenere banco in questi giorni fra i media sportivi, oltre al calcio giocato, è ovviamente il Calciomercato, anche perché la sessione invernale che inizierà a gennaio potrebbe regalare clamorose trattative. La Juventus ad esempio potrebbe effettuare delle cessioni importanti, ma la dirigenza bianconera è pronta a fiutare anche delle occasioni di mercato per l'estate. Secondo le ultime indiscrezioni riportate ieri da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe osservando la situazione associata al rinnovo di contratto del portiere Donnarumma con il Milan.

Come è noto infatti il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2021. La società di Elliott, qualora non riuscisse a trovare un'intesa economica con il portiere della nazionale italiana, potrebbe decidere di cederlo in estate.

Milan, la Juventus sarebbe ritornata su Donnarumma

Le ultime indiscrezioni che arrivano dai media sportivi italiani, su tutti La Gazzetta dello Sport, sembrano confermare che la Juventus sia attenta all'evoluzione del rinnovo contrattuale di Donnarumma. Per quanto i bianconeri siano soddisfatti dell'attuale portiere Szczesny, non è detto che la Juventus non possa sfruttare l'attuale difficoltà del Milan di trovare un'intesa contrattuale con il portiere della nazionale italiana.

Attualmente il giocatore guadagna 6 milioni di euro a stagione e ha un contratto fino a giugno 2021. Come confermato dal dirigente rossonero Boban, la società sta provando in tutti i modi a trovare l'intesa con il giocatore. Intanto il portiere, come scrive Il Corriere della Sera, si è presentato alla festa dei 120 anni del Milan con un vestito a tinte nere ed azzurre, di certo dei colori che stonano alla festa della società di Elliott in quanto caratteristici dell'Inter.

Raiola potrebbe facilitare l'arrivo di Donnarumma alla Juventus

L'eventuale arrivo di Donnarumma alla Juventus potrebbe essere facilitato dall'agente sportivo Mino Raiola, l'artefice del trasferimento dall'Ajax alla società bianconera di De Ligt e noto amico del vice presidente della Juventus Pavel Nedved.

Di certo il Milan proverà in tutti i modi a blindare il proprio leader, che a 20 anni rappresenta il presente ed il futuro del calcio italiano.