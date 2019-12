La Juventus, ieri sera, ha battuto per 2-0 fuori casa il Bayer Leverkusen nella sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League.

I bianconeri hanno giocato una buona gara nonostante le tante assenze e questa è senza dubbio una buona notizia per Maurizio Sarri. Fra le note più liete della serata in Germania, c'è sicuramente Cristiano Ronaldo, il quale ha segnato il suo terzo gol consecutivo e si è lasciato alle spalle il problema fisico che lo ha condizionato nel mese di novembre.

Il portoghese, al termine della gara di Champions, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato di essere molto soddisfatto del lavoro che sta facendo la squadra.

Inoltre, gli è stato chiesto se gli farebbe piacere incontrare il Real Madrid negli ottavi di Champions e lui ha risposto: "Preferirei trovarlo più avanti".

CR7 elogia la Juve

Ieri sera, la Juventus ha ritrovato la vittoria, a dimostrazione del fatto che la squadra in Europa gioca sempre con grandi motivazioni.

Anche Cristiano Ronaldo ha esaltato la prestazione del club bianconero: "Abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo", ha sottolineato.

Intanto il problema che nelle scorse settimane lo ha condizionato a quanto pare non c'è più: "Mi sento bene, i problemi fisici che ho avuto sono passati", ha spiegato l'asso juventino, aggiungendo che per quattro settimane ha avuto con un piccolo dolore, ma ora sta bene.

Il portoghese ha anche parlato dell'imminente sorteggio di Champions (fissato per lunedì 16 dicembre alle ore 12 a Nyon) e gli è stato chiesto se vorrebbe incontrare il Real Madrid, ma Cristiano Ronaldo ha precisato che preferirebbe affrontare il suo ex club un po' più avanti. Dopo questa risposta, a CR7 è stato domandato se magari vorrebbe sfidare le Merengues nella finale di Champions League: "Magari, firmerei per incontrarli in finale".

Il portoghese esalta Higuain e Dybala

Ieri sera, Maurizio Sarri, nel secondo tempo della gara contro il Bayer Leverkusen, ha inserito Paulo Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Higuain.

In tale modo, seppure per uno scampolo di partita, si è visto un tridente offensivo che fa sognare il popolo juventino: sono molti i tifosi che vorrebbero vederli sempre titolari assieme.

CR7 ha raccontato anche come si trova a giocare con i due attaccanti argentini: "Sia quando gioco con Dybala che con Higuain l'intesa è ottima, mi piace giocare con entrambi, ci divertiamo tantissimo in campo", ha detto il fenomeno di Madeira, aggiungendo che però è l'allenatore a dover prendere le decisioni di formazione.

Cristiano Ronaldo, tuttavia, ci ha tenuto a sottolineare: "Però non posso negare che ci divertiamo molto".