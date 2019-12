In estate la maggior parte degli addetti ai lavori metteva, fra il gruppo delle contendenti la vittoria del campionato, anche il Napoli di Carlo Ancelotti. Aspettative disattese, in quanto la squadra dell'oramai ex tecnico del Napoli è lontana molti punti dalle prime in classifica anche se ha ottenuto una prestigiosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dove dovrà giocare contro il Barcellona. Il presidente della società campana Aurelio De Laurentiis, ospite alla festa dedicata ai 120 anni del Milan, ha avuto modo di soffermarsi su questa prima parte della stagione della sua squadra, sottolineando le difficoltà della rosa nell'assimilare i cambiamenti tattici promossi da Carlo Ancelotti.

Il presidente campano ha infatti dichiarato che il 4-3-3 promosso da Sarri è stato apprezzato anche a livello europeo: di conseguenza il passaggio al 4-4-2 ha tolto anche qualche certezza alla rosa del Napoli, che è rimasta la stessa negli ultimi anni.

'Il Napoli veniva da un gioco osannato in tutta Europa, quello di Sarri'

L'esonero di Ancelotti pesa ancora molto, ma in qualche modo il presidente campano ha tenuto a giustificare il tecnico emiliano e la sua rosa, sottolineando come "il Napoli veniva da un gioco osannato in tutta Europa, quello di Sarri".

Non è stato quindi semplice per i giocatori cambiare sistema di gioco, passando al 4-4-2. L'arrivo di Gennaro Gattuso dovrebbe servire proprio a questo, come specificato da De Laurentiis, in quanto "Gattuso ha fatto molto bene al Milan ed è stato un gran calciatore. E' un profilo giusto". Complimenti anche a Carlo Ancelotti, definito da De Laurentiis "una persona straordinaria". Inoltre ha anche aggiunto di essere stato molto fortunato con i tecnici che ha avuto al Napoli.

Il mercato del Napoli

De Laurentiis si è soffermato anche sulle possibili trattative di mercato riguardanti il Napoli, escludendo in qualche modo l'acquisto di Ibrahimovic.

Il presidente deve pensare a rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso. "L'eventuale arrivo dello svedese ci sarebbe stato in caso di conferma di Ancelotti. Bisogna quindi lavorare sulla rosa che si ha disposizione e rinforzare il centrocampo", ha aggiunto De Laurentiis. In merito invece al possibile addio di Mertens, il presidente campano ha dichiarato che il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e potrebbe quindi trasferirsi dove vuole in estate ma ha una clausola che gli impedisce di firmare con società italiane.