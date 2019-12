Le probabili formazioni e le parole degli allenatori alla vigilia

PROBABILE FORMAZIONE REGGIANA (3-4-1-2): Narduzzo; Espeche, Rozzio, Martinelli; Libutti, Varone, Rossi, Kirwan; Staiti; Marchi, Kargbo

PROBABILE FORMAZIONE PIACENZA (3-5-2): Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Sestu, Bolis, Marotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Cacia

Qui Reggio Audace, Alvini: "Quella di domani è una vera sfida, un derby che manca da più di vent’anni. Giocheremo come sempre per vincere e non per non perdere, poi la partita ha il suo sviluppo e noi saremo pronti a fare il meglio. Sono estremamente felice di avere di nuovo a disposizione il capitano Alessandro Spanò”

Qui Piacenza, Franzini: "Domenica andiamo ad affrontare una partita importante. La Reggiana è una squadra esperta con ottimi giocatori che hanno vinto parecchio negli anni precedenti, ma sono sicuro che tutta la mia squadra darà il massimo per portarsi a casa i tre punti. Dobbiamo ancora migliorare in tanti aspetti"

Reggiana-Piacenza, come seguire il match in diretta tv e streaming

Reggiana-Piacenza di Serie C sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eleven Sports, servizio streaming che permette di guardare tutte le gare di Lega Pro, registrandosi e con un semplice abbonamento a partire da 4,99 € per singola partita o 49,99€ annuale.

