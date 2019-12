L'esonero di Vincenzo Montella da allenatore della Fiorentina è stato reso noto dalla stessa società gigliata con un comunicato ufficiale. Nella nota in questione la dirigenza del club Viola fa sapere di aver preso questa scelta dopo una ponderata analisi dei risultati ottenuti negli ultimi mesi e augura al mister di Pomigliano d'Arco un buon proseguimento di carriera.

La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pesante sconfitta interna contro la Roma, per 4-1, nell'incontro giocato nell'anticipo per la 17esima giornata di Serie A.

Sconfitta di ieri a parte, adesso la classifica per la Fiorentina inizia a farsi oggettivamente preoccupante e quindi un cambio alla guida potrebbe servire a dare una svolta a tutta la squadra.

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina

La scelta di esonerare Vincenzo Montella è stata tutt'altro che umorale poiché nelle ultime settimane il vertice societario formato da Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè ha concesso varie possibilità di riscatto all'allenatore.

Purtroppo il ruolino di marcia dei Viola racconta di 2 soli punti ottenuti dal mese di ottobre e sulla base di questa seria considerazione è stato deciso di effettuare il cambio del mister.

Sicuramente Montella avrà le sue colpe, ma forse per poter sperare di salire la china la Fiorentina dovrà anche tornare sul mercato a gennaio. L'organico gigliato è incompleto, manca di importanti tasselli a centrocampo e soprattutto di un attaccante in grado di garantire goal in doppia cifra.

Negli ultimi tempi, inoltre, ad aggravare la situazione della squadra di Firenze ci sono stati anche altri eventi; tra questi, quelli principali sono la squalifica di tre giornate e poi il serio infortunio di Franck Ribery e la mancanza per alcune partite di importanti elementi in campo quali il capitano German Pezzella ed Enrico Chiesa.

I nomi dei possibili sostituti per la panchina della Fiorentina

Nei prossimi giorni la dirigenza gigliata renderà noto chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina.

La lista di possibili sostituti per il team fiorentino comprende nomi quali Beppe Iachini, Cesare Prandelli, Luciano Spalletti e Davide Ballardini.

Forse in questo preciso momento serve più un mister di "lotta" che di "governo" perché il club toscano deve guardare di non farsi invischiare nella lotta per la retrocessione.

Tra quelli elencati sopra, gli allenatori più indicati a questo scopo potrebbero essere Iachini, Ballardini e lo stesso Prandelli che l'anno scorso ha garantito la permanenza in Serie A al Genoa. Tuttavia, quello di Luciano Spalletti è un nome che potrebbe sicuramente infiammare la piazza gigliata, vista anche la sua origine toscana.