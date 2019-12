Fiorentina-Roma 1-4 segnerà, quasi sicuramente, la fine dell’era Montella sulla panchina viola. Troppo pesante il ko di ieri, troppe le quattro sconfitte nelle ultime cinque gare per continuare il matrimonio. La squadra ha offerto una prestazione decisamente sottotono, schiacciata dai giallorossi che svettano in tutte le statistiche della gara. I numeri nel calcio non sono tutto, ma spesso sanno fotografare bene la situazione. Anche per questo Montella questa volta non dovrebbe salvarsi come accaduto dopo l’1-1 con l’Inter che aveva per lo meno evidenziato la reazione del gruppo.

I numeri inchiodano Montella soprattutto in quelli che dovevano essere i suoi punti di forza. Il mister ha sempre chiesto alla squadra di avere in pugno la gara grazie al possesso palla. Ieri, in casa, la Fiorentina ha ceduto anche su questo punto, il 62% del tempo il pallone lo ha avuto infatti la Roma e solo per 8 minuti la viola ha avuto il controllo della sfera nella metà campo avversaria.

Fiorentina-Roma 1-4: Castrovilli picchiatore

Analizzando le statistiche del report ufficiale della serie A di Fiorentina-Roma 1-4 si scopre che i padroni di casa tirano una sola volta in meno degli ospiti (8-7), ma sono più imprecisi.

Complice la serata storta di Dragowski, Dzeko e compagni infilano quattro palloni in rete su sei tentativi, i viola si fermano a uno su quattro. Scarsa, inoltre, la qualità dei passaggi con solo il 71% dei tentativi riusciti contro l’82% dei giallorossi. Insomma tutti i principi di Montella sono saltati e la sua squadra è crollata al cospetto di una formazione più in forma e più organizzata.

I toscani non brillano e così anche i singoli steccano. Male Caceres in difesa con soli due recuperi in tutta la gara, decisamente pochi, mentre riescono ad essere più incisivi Pezzella e Milenkovic che strappano il pallone agli avversari rispettivamente 7 e 10 volte. Da notare come il serbo sia in assoluto il giocatore di casa che tocca più palloni (56), di certo non un buon segnale. A centrocampo Badelj entra poco nel gioco con soli 27 passaggi effettuati ma con 11,7 chilometri è quello che corre più di tutti.

Giornata difficile per Castrovilli che accetta più di altri la battaglia, ma alla fine risulta il più falloso con 5 fischi contro da parte dell’arbitro.

Boateng e Vlahovic, le due facce dell’attacco della Fiorentina

Nella Fiorentina che viene travolta dalla Roma c’è però un giocatore che si salva, almeno guardando alle statistiche. Si tratta di Dusan Vlahovic, il più giovane dei suoi con 19 anni, che si fa notare almeno per il tanto impegno profuso; è il terzo in classifica per chilometri percorsi tra i suoi (11,014 chilometri) ed è, inoltre, il più pericoloso con 2 occasioni da gol. Il serbo tocca 34 palloni, sbaglia tanto è vero perché alla fine i passaggi “giusti” sono solo 12, ma risulta fastidioso per la difesa della Roma che lo abbatte fallosamente per ben 5 volte. Vlahovic è, inoltre, l’autore di uno dei quattro tiri in porta della viola, insomma una prestazione di livello a cui va però tolto mezzo punto per l’ammonizione.

Di punti tolti in pagella ne merita molti di più Kevin Prince Boateng. Senza Chiesa e Ribery, Montella lo getta nella mischia sperando che con la sua esperienza possa dare qualcosa in più al gruppo. L’ex Milan nei 69 minuti giocati tocca invece solo 23 palloni, commette due falli ed è protagonista sotto porta in una sola occasione. Pochissimo per chi doveva caricarsi la squadra sulle spalle e, invece, ha finito per sparire dal campo. Infine una postilla su Pedro, l’oggetto misterioso dei padroni di casa. Il brasiliano viene lanciato nella mischia a ventinove minuti dalla fine, tocca 8 palloni, azzecca 3 passaggi di cui uno “chiave”, di quelli cioè che possono essere importanti per la manovra offensiva e risulta il più veloce dei suoi con uno scatto da quasi 32 chilometri orari.

Sprazzi, niente più, sperando che chi arriverà sulla panchina viola dopo questo Fiorentina-Roma 1-4 possa dargli più spazio.