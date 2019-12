La carriera da tecnico di Maurizio Sarri si è costruita partendo dalle categorie inferiori, è stato proprio l'attuale tecnico della Juventus a raccontare (nell'evento organizzato dal Figline per festeggiare i 100 anni della società toscana) come in passato, quando era alla Sangiovvanese, incontrò nella sua strada l'Aglianese di Massimiliano Allegri. La crescita professionale è avvenuta soprattutto negli ultimi anni, dapprima passando per Empoli, per poi arrivare al Napoli. C'è poi stata la parentesi Chelsea, dove Sarri è riuscito a conquistare il primo trofeo della sua storia da allenatore, ovvero l'Europa League.

Della precedente esperienza del tecnico toscano nella società inglese ha parlato anche l'ex portiere del Chelsea Robert Green, vice di Kepa e di Caballero la scorsa stagione. L'ex estremo difensore della nazionale inglese non ha di certo usato parole al miele per l'attuale allenatore della Juventus, sottolineando come la gestione della squadra adottata dal toscano fosse molto simile ad una banca.

Green spara a zero su Sarri

Robert Green, in un'intervista a 'The Athletic', ha parlato dell'esperienza da tecnico di Sarri al Chelsea.

Secondo Green "Sarri gestisce squadra come fosse una banca" ed in tutto questo ci sono dei lati positivi in quanto "un allenatore che ha chiarezza e fiducia in quello che sta facendo è una cosa buona, e a volte tutto ciò ha funzionato". Il problema, secondo il portiere, è che in alcune occasioni sarebbe necessario avere un piano alternativo, anche per creare un diversivo nel gioco rispetto al solito promosso dal tecnico toscano.

Green si confrontava spesso con Sarri

Green ha sottolineato che spesso l'attuale allenatore della Juventus diceva che quando le cose non andavano bene, "i giocatori dovevano fare meglio" e quindi non provava a trovare un'alternativa al suo modo di promuovere calcio. Lo stesso Green ha anche spiegato che gran parte dei giocatori, per 'paura' di perdere il posto, non gli manifestavano la loro idea mentre l'ex portiere della nazionale inglese spesso si confrontava e gli esprimeva la sua idea di calcio.

Una critica evidente quella di Green nei confronti di Sarri, anche se in ogni caso nella sua esperienza da allenatore del Chelsea, il toscano è riuscito a conquistare il terzo posto in classifica, dietro alle corazzate Manchester City e Liverpool, e soprattutto ha vinto un importante trofeo: l'Europa League, battendo in finale l'Arsenal di Unai Emery. La speranza per dirigenza e tifosi bianconeri è che il tecnico toscano possa ripetersi con la Juventus in Europa, arrivato alla tanto attesa Champions League.