La Juventus tra poche ore sarà impegnata nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A contro la Sampdoria, atteso per mercoledì 18 dicembre alle ore 18:55. Subito dopo, la squadra di Sarri inizierà la marcia di avvicinamento alla finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio che verrà disputata a Riad domenica 22 dicembre alle 17:45 ora italiana.

Al contempo, in questi giorni sta tenendo banco anche il Calciomercato e le probabili trattative del club torinese per il prossimo anno. Stando alle ultime indiscrezioni divulgate dal Daily Mail, tra i pezzi pregiati del mercato estivo potrebbe esserci N'Golo Kanté, che sarebbe intenzionato a lasciare l'Inghilterra per fare una nuova esperienza professionale altrove.

Dunque, potrebbe profilarsi un'interessante sfida di mercato per il nazionale francese fra Juventus, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. E la società bianconera potrebbe essere avvantaggiata in questa contesa, poiché Maurizio Sarri ha già avuto modo di lavorare con l'ex giocatore del Leicester quand'era alla guida del Chelsea.

Juventus, Kanté pronto a lasciare il Chelsea: possibile sfida con il Real

Protagonista della Premier League conquistata dal Leicester di Ranieri nel 2015-2016, il centrocampista N'Golo Kanté è arrivato al Chelsea tre anni fa, vincendo nuovamente il campionato agli ordini di Antonio Conte, e conquistando una Europa League nella scorsa stagione quando sulla panchina dei Blues sedeva Maurizio Sarri.

L'esperienza londinese in comune potrebbe rappresentare uno stimolo importante per il 28enne francese per scegliere la Juventus come destinazione preferita. L'attuale valutazione del giocatore è di circa 100 milioni di euro, anche perché attualmente ha un contratto in essere con il Chelsea fino a giugno 2023. Il club britannico, dal canto suo, potrebbe decidere di "sfruttare" l'eventuale cessione del campione del mondo 2018 per continuare a portare avanti il processo di rinnovamento già avviato in questa stagione dal nuovo tecnico Lampard.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

Pogba nel mirino di Juve e Real Madrid

Oltre a Kanté, Juventus e Real Madrid nel corso del prossimo mercato estivo potrebbero contendersi Paul Pogba, che ormai sembra sempre più lontano dal Manchester United. La valutazione del "Polpo", tuttavia, sarebbe più alta rispetto a quella di Kanté, infatti pare che i Red Devils non siano intenzionati a lasciarlo partire per meno di 150 milioni di euro.