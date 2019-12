Lazio-Juventus è uno dei big match di Serie A che vedremo nel prossimo weekend. Queste due formazioni si sfideranno infatti sabato 7 dicembre con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Sarà insomma un succulento anticipo del sabato sera che incollerà migliaia di appassionati davanti al teleschermo. La Lazio è il peggior avversario che potesse capitare ai bianconeri in questa fase della stagione. I biancocelesti di Inzaghi infatti stanno giocando davvero un grande calcio, inanellando una serie impressionante di vittorie consecutive che li ha portati al terzo posto in classifica.

La Juventus, invece, nell'ultimo turno di campionato ha perso la leadership. Il pareggio a sorpresa dello Stadium contro il Sassuolo ha consentito, infatti, all'Inter di scavalcare la formazione bianconera portandosi al comando. I ragazzi di Sarri dunque proveranno a firmare un controsorpasso o quantomeno a non perdere altro terreno nel caso in cui l'Inter vincesse contro la Roma venerdì sera. Ma quali saranno le scelte del tecnico juventino?

La probabile formazione della Juventus

Per iniziare a ipotizzare l'undici bianconero in Lazio-Juventus bisogna prima di tutto sottolineare l'infortunio che ha colpito Khedira.

Il centrocampista tedesco è stato operato e dovrà rimanere fuori per almeno tre mesi. Finora l'esperto mediano è stato uno dei più utilizzati da Sarri e dunque la sua sostituzione non si preannuncia semplice. Anzi non è da escludere che la società possa tornare a operare in quel ruolo nella prossima sessione di calciomercato.

Contro la Lazio tra i pali ci sarà il polacco Szczesny, che si riprenderà la maglia da titolare dopo averla lasciata a Buffon contro il Sassuolo. In difesa la coppia centrale sarà quella formata da Bonucci e De Ligt, che ormai hanno raggiunto un grande affiatamento.

A sinistra sprinterà Alex Sandro, giocatore che garantisce anche una grande spinta a sinistra. Sulla corsia destra Cuadrado sembra essere favorito su Danilo.

A centrocampo come detto non ci sarà Khedira e il candidato numero uno per sostituirlo sembra essere Bentancur. Che ha già giocato con ottimi risultati nel ruolo di mezzala e che gode della massima fiducia di Sarri. Insieme a lui ovviamente ci saranno il confermato Pjanic in regia e Matuidi nel ruolo di centrocampista di sinistra. Dubbi sul ruolo del trequartista, con Ramsey che però pare essere favorito su Bernardeschi.

Nella formazione bianconera anti-Lazio non mancherà Cristiano Ronaldo in attacco. Ma chi giocherà al suo fianco? Probabile la solita staffetta Dybala-Higuain, con il primo che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.