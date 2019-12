Nella serata di lunedì 16 dicembre la Juventus si è ritrovata nella meravigliosa cornice del Royal Park i Roveri, per scambiarsi gli auguri di buon Natale. Alla cena era presente tutta la prima squadra, il Presidente Andrea Agnelli, John Elkann, Fabio Paratici e Pavel Nedved. Inoltre, i campioni bianconeri erano accompagnati dalle rispettive mogli e compagne e alcuni di loro hanno portato anche i loro figli. La cena di Natale per la Juve è una bella tradizione che si rispetta di anno in anno ed è l'occasione per passare una bella serata tutti insieme.

Il club bianconero e gli stessi calciatori hanno voluto postare alcune foto della serata sui rispettivi profili social. Tra i più belli ed eleganti c'erano sicuramente Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina. CR7 ha condiviso lo scatto che lo ritrae con la fidanzata e il figlio Cristiano Jr durante la cena di Natale. CR7 e la bella modella erano elegantissimi, il portoghese aveva un pantalone nero, dolcevita e giacca, mentre la sua fidanzata era fasciata in una tuta blu notte.

Bonucci era in compagnia della moglie Martina

La cena di Natale della Juventus è uno degli appuntamenti più attesi dai sostenitori bianconeri.

Infatti, questa, per i fans della Vecchia Signora è l'occasione di vedere i loro beniamini in una veste un po' più privata, visto che i calciatori arrivano al tradizionale party natalizio con le rispettive famiglie. Questa mattina, molti giocatori juventini hanno deciso di condividere le immagini più belle della serata postandole su Instagram. Fra questi c'è Leonardo Bonucci che ha mostrato un bellissimo scatto che lo ritrae al fianco di sua moglie Martina. Il difensore viterbese e la sua consorte erano elegantissimi e bellissimi.

La signora Bonucci ha scelto un total look nero. Anche altre compagne dei giocatori juventini hanno optato per outfit scuro. Infatti, la bellissima fidanzata di Matthijs De Ligt indossava un tailleur nero con una profonda scollatura, come si vede nello scatto condiviso su Instagram dal centrale olandese.

Matuidi alla cena di Natale con tutta la sua famiglia

Ieri sera, alla cena di Natale della Juventus, molti giocatori hanno deciso di farsi accompagnare dalle rispettive mogli, ma molti di loro hanno scelto di portare anche i loro figli.

Fra questi c'è Blaise Matuidi. Il francese è arrivato con la sua consorte Isabelle e con i loro tre bimbi. Matuidi, stamani, ha deciso di postare la foto che lo ritrae, durante la serata che si è tenuta al Royal Park i Roveri, insieme alla sua splendida famiglia. Se il francese era accompagnato da mogli e figli c'era anche chi non era in compagnia. Infatti, Mattia Perin, che probabilmente era da solo, ha scelto di condividere una foto che lo ritrae con Sami Khedira.