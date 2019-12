Questo pomeriggio, alle 17:45, la Juventus scenderà in campo, allo stadio King Saud University Stadium di Riad, per affrontare la Lazio nella gara valida per la Supercoppa italiana. Maurizio Sarri, per questa sfida, sembra orientato a puntare sul tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Anche se al momento non sembrano esserci certezze e perciò resta in piedi pure l'ipotesi che prevede il trequartista alle spalle delle due punte. Dunque, se il tecnico optasse per il 4-3-1-2 inserirebbe Federico Bernardeschi a supporto di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Adesso non resterà che attendere qualche ora prima che Maurizio Sarri sciolga definitivamente le riserve. Una delle novità di formazione, invece, riguarda la difesa dove è molto probabile che ci sia il ritorno di Matthijs De Ligt che affiancherà Leonardo Bonucci.

Sarri deve sciogliere le riserve di formazione

La Juventus ha sempre molte opzioni nel suo carnet e perciò Maurizio Sarri ha ampi margini di scelta. Per questo motivo, il tecnico bianconero si prenderà ancora un po' di tempo prima di decidere definitivamente su chi puntare contro la Lazio.

Al momento l'ipotesi che sembra più accreditata porta al 4-3-3. Maurizio Sarri, anche in una sfida secca come quella di oggi, dovrebbe puntare sul trio delle meraviglie formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, ma attenzione anche alla variabile Federico Bernardeschi. Infatti, non è del tutto da escludere l'inserimento di un giocatore che possa dare maggiore copertura. Alle spalle dell'attacco juventino, invece, non sembrano esserci dubbi e a centrocampo toccherà ai tre titolarissimi Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. L'uruguaiano tornerà in campo dal primo minuto dopo aver saltato la gara contro la Sampdoria per squalifica. Anche in difesa, probabilmente ci sarà il ritorno di un titolarissimo. Infatti, Maurizio Sarri sembra orientato a schierare nuovamente Matthijs De Ligt al fianco di Leonardo Bonucci.

Sulle fasce, invece, ci dovrebbero essere Juan Cuadrado e Alex Sandro, quest'ultimo però è in ballottaggio con Mattia De Sciglio. Tutti i dubbi di formazione, la Juventus li scioglierà nella riunione tecnica che si terrà solo qualche minuto prima di partire alla volta dello stadio.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Dopo la Supercoppa la Juve si godrà le vacanze

Dopo la gara di oggi, contro la Lazio, per la Juventus scatterà un periodo di meritato riposo. Infatti, i bianconeri per alcuni giorni si godranno le vacanze di Natale prima di tornare alla Continassa per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Alla ripresa del campionato la Juve tornerà all'Allianz Stadium dove lunedì 6 gennaio affronterà il Cagliari alle ore 15.