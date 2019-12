Tra pochi giorni si disputerà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Appuntamento fissato per domenica 22 dicembre 2019 a Riyadh. Per la seconda edizione consecutiva sarà l’Arabia Saudita ad ospitare la partita, che vedrà affrontarsi i campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia della stagione 2018/19. Il fischio d’inizio al King Saud University Stadium sarà fissato alle ore 19.45 locali (ore 17.45 da noi). A trasmettere la diretta tv sarà Rai 1, con la sfida visibile anche in streaming su Rai Play.

L’edizione scorsa fu vinta dalla Juventus, che a Jeddah s’impose per 1-0 contro il Milan. Fu Cristiano Ronaldo a firmare il successo dei bianconeri, che avevano così conquistato la loro 8ª Supercoppa Italiana, staccando proprio i rossoneri con cui condividevano il primato. I ragazzi di Massimiliano Allegri riuscirono a riportare il trofeo a Torino, sponda bianconera, dopo aver perso le edizioni 2016 e 2017. La seconda proprio contro la Lazio. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club in Supercoppa Italiana.

Bilancio in parità tra bianconeri e biancocelesti

Juventus e Lazio si sono contese la Supercoppa Italiana in 4 edizioni. La prima volta fu nel 1998, quando ad imporsi furono i biancocelesti allo Stadio delle Alpi di Torino per 1-2. Pavel Nedved portò gli ospiti in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco. A pochi minuti dalla fine del secondo tempo pareggiò i conti Alessandro Del Piero su calcio di rigore, ma la beffa per i bianconeri arrivò nel recupero con la rete di Sérgio Conceição.

La Juventus si prese la rivincita nel 2013.

Allo Stadio Olimpico di Roma vinse con un netto 4-0. Nel primo tempo ci fu il goal di Paul Pogba, dopodiché i bianconeri dilagarono in una manciata di minuti ad inizio ripresa con le reti di Giorgio Chiellini, Stephan Lichtsteiner e Carlos Tévez. Un nuovo successo della Juventus si registrò nel 2015, stavolta a Shanghai. Finì 2-0 con le marcature di Mario Mandžukić e Paulo Dybala nella ripresa. L’ultima sfida in Supercoppa Italiana risale al 2017, quando la Lazio vinse 2-3 allo Stadio Olimpico di Roma.

Ancora una volta fu decisa nel recupero l’incontro. Nel primo tempo segnò Ciro Immobile, che raddoppiò ad inizio ripresa. La doppietta di Paulo Dybala sul finire del secondo tempo riportò la sfida in parità, ma Alessandro Murgia allo scadere diede il successo ai biancocelesti.

La Juventus, che disputerà la Supercoppa Italiana per la 15ª volta, è la squadra con più sconfitte (6). La Lazio, invece, su 7 partecipazioni ha conquistato il trofeo 4 volte. Qualora dovesse vincere anche quest’anno, raggiungerebbe l’Inter con 5 successi.

Nelle precedenti 31 edizioni ha vinto per 22 volte la squadra campione d’Italia, mentre appena 7 volte il successo è andato alla squadra detentrice della Coppa Italia. Le altre 2 volte si è aggiudicato il trofeo la finalista perdente della Coppa Italia, l’ultima il Milan nel 2016.,