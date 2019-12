La Juventus è attesa da un mese di gennaio ricco di partite, caratterizzato da match di Serie A e di Coppa Italia: sono infatti previsti gli ottavi e i quarti della coppa nazionale, mentre a febbraio riparte la Champions League. I bianconeri se la vedranno agli ottavi della massima competizione europea contro il Lione di Rudi Garcia: Maurizio Sarri potrebbe avere a disposizione anche il capitano bianconero Giorgio Chiellini, che dovrebbe rientrare proprio per la seconda fase della Champions League.

Il recupero fisico del difensore toscano potrebbe portare ad un'esclusione importante nella lista di Champions League: Daniele Rugani è il candidato principale a lasciare spazio al capitano bianconero per la massima competizione europea. Con Bonucci, Demiral e De Ligt i più impiegati come centrali, Rugani potrebbe quindi essere il sacrificato della lista. Inoltre il difensore ex Empoli è a rischio cessione a gennaio: con la conferma del difensore centrale turco Demiral, Rugani potrebbe essere utile per sistemare il bilancio bianconero.

L'interesse principale arriva dalla Premier League.

Lista Champions League: probabile taglio per Daniele Rugani

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Daniele Rugani potrebbe lasciare Torino a gennaio: ci sarebbe l'interesse in Premier League del Leicester, pronto ad investire 35 milioni di euro per il difensore centrale toscano. Con la cessione di Mandzukic (ufficializzata dalla società qatariota Al-Duhail), quelle probabili di Emre Can (piace al Paris Saint Germain) e di Rugani, la Juventus dovrebbe aver quindi già definito i giocatori che saranno protagonisti nella seconda parte della Champions League, a meno di clamorose novità.

Il cammino della Juventus in Champions League

La Juventus si è qualificata come prima in classifica nel suo girone di qualificazione agli ottavi, precedendo l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Un girone 'dominato' dagli uomini di Maurizio Sarri, che hanno raccolto cinque vittorie e un pareggio per un totale di 16 punti. Come dicevamo, negli ottavi i bianconeri se la vedranno contro il Lione di Rudi Garcia, un sorteggio evidentemente abbordabile considerando il rischio per la Juventus di affrontare squadre ostiche come Real Madrid, Chelsea o Tottenham. Fra l'altro la squadra francese non sta passando un momento ideale in Ligue 1 dal punto di vista dei risultati: gli uomini di Rudi Garcia sono al 12esimo posto in classifica, a 19 punti dalla prima Paris Saint Germain. Inoltre i recenti infortuni di Depay e di Adelaide (entrambi hanno subito la rottura del legamento crociato) non aiutano di certo la squadra, che sarà costretta ad investire sul mercato durante il calciomercato invernale.