Ieri pomeriggio, la Juventus ha battuto l'Udinese per 3-1 e grazie a questa vittoria ha ritrovato la testa della classifica in coabitazione con l'Inter. Ma per i bianconeri non c'è tempo per godersi questo risultato, visto che c'è già da preparare la sfida contro la Sampdoria di mercoledì 18 dicembre.

Maurizio Sarri, per questa partita, non avrà a disposizione Rodrigo Bentancur che sarà squalificato. Ma l'allenatore potrà nuovamente contare su Miralem Pjanic e Juan Cuadrado. Il numero 5 juventino sarà certamente titolare anche se per il match di mercoledì dovrà capire chi schierare come mezzali anche perché poi domenica 22 dicembre ci sarà la Supercoppa.

Dunque per il match di mercoledì, la Juve dovrà dosare le forze in vista della sfida contro la Lazio, anche se la sensazione è che contro la Sampdoria non ci sarà un turnover così ampio.

La Juve pensa alle prossime sfide

Questa mattina, la Juve ha già iniziato a preparare la gara di mercoledì contro la Sampdoria. Oggi, però, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi visto che, chi ha giocato ieri ovviamente ha svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno effettuato un normale allenamento.

Martedì per la Juve sarà già giorno di vigilia del match contro i blucerchiati e i bianconeri si alleneranno al pomeriggio e poi partiranno in pullman alla volta di Genova. Dunque Maurizio Sarri non avrà a molto tempo per fare le sue valutazioni di formazione. Il tecnico, però, sa già di dover fare a meno di Rodrigo Bentancur che sarà squalificato, ma la buona notizia è che avrà nuovamente a disposizione Miralem Pjanic. Ai suoi lati visto l'assenza del numero 30 juventino ci saranno Blaise Matuidi e uno fra Adrien Rabiot e Emre Can.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Champions League

Per il match di mercoledì, intanto, resta da capire se potrà essere a disposizione Wojciech Szczesny. Il polacco oggi è stato sottoposto ad accertamenti al JMedical che hanno evidenziato un lieve risentimento al pettorale. Dunque adesso lo staff juventino valuterà il suo numero 1 di giorno in giorno, ma la sensazione è che non verrà corso nessun rischio, anche perché domenica c'è la Supercoppa. Dunque se non ce la dovesse fare, a Genova giocherà ancora Gianluigi Buffon.

Il programma di martedì

Quella di martedì sarà una giornata molto intensa per la Juventus.

Infatti, domani alle 13:30 ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri e poi a seguire ci sarà l'allenamento della vigilia. La squadra si ritroverà alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana, al termine della sessione poi il gruppo si trasferirà in Liguria. I bianconeri raggiungeranno Genova in pullman e una volta arrivati in città andranno in hotel, dove resteranno fino a qualche ora prima della partita contro la Sampdoria.