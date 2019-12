Nonostante siano passati oramai diversi giorni dalla finale di Supercoppa Italiana, la sconfitta subita dalla Juventus ha ancora evidente impatto mediatico. Pesa infatti il tonfo subito dagli uomini di Sarri apparsi in difficoltà fisica contro la Lazio di Simone Inzaghi. Una sconfitta che testimonia anche le difficoltà difensive della Juventus, infatti, in questa prima parte della stagione ha subito molti gol.

Proprio sul tonfo bianconero di Supercoppa si è soffermato il noto giornale italiano 'La Repubblica', sottolineando come durante la premiazione il volto più scuro è stato quello di Cristiano Ronaldo. Il giocatore sarebbe ritornato nello spogliatoio molto arrabbiato per la mancata vittoria della Juventus.

Il nazionale lusitano non avrebbe apprezzato soprattutto le scelte tecniche dell'allenatore Maurizio Sarri durante la partita, quando nel secondo tempo ha deciso di togliere dopo pochi minuti Gonzalo Higuain, affidandosi al trequartista Aaron Ramsey.

'Al rientro negli spogliatoi dopo il trofeo sfumato Ronaldo era furioso'

Come scrive 'La Repubblica', "Al rientro negli spogliatoi dopo il trofeo sfumato Ronaldo era furioso", non solo per il trofeo sfumato ma anche per le scelte tecniche effettuate da Maurizio Sarri.

A finire sotto il bersaglio delle presunte critiche da parte di Cristiano Ronaldo ci sarebbe la sostituzione effettuata dal tecnico bianconero al 60esimo della partita, con l'avvicendamento fra la punta argentina Gonzalo Higuain ed il centrocampista offensivo Aaron Ramsey. Come è noto infatti il portoghese è il primo fautore del tridente formato da lui, Higuain e Dybala, ed il fatto che Sarri abbia deciso di togliere peso offensivo alla Juventus potrebbe aver inciso sulla mancata vittoria dei bianconeri.

'La Repubblica' si è soffermata anche sull'adattamento di Sarri allo stile juventino, confermando come "abbia corretto concezioni tattiche e modi di porsi, metodi di gestione del gruppo e uso del linguaggio in pubblico e si può dire che in qualche modo la squadra gli stia somigliando".

La stagione della Juventus

Nonostante il tonfo in Supercoppa Italiana, la Juventus è prima in classifica in Serie A e si è qualificata come prima in classifica nel girone di Champions League. Infatti, a livello europeo il cammino dei bianconeri è stato impeccabile, con cinque vittorie ed un pareggio rimediato al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico Madrid. Le difficoltà principali sono state riscontrate soprattutto in Serie A, contro squadre molto difensive: le uniche vittorie convincenti sono arrivate infatti contro squadre importanti come il Napoli, nella seconda giornata di campionato, ed Inter, nella trasferta di San Siro.