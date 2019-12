Prosegue l'appuntamento con la Champions League e questo mercoledì 11 dicembre in campo scenderà anche la Juventus che sarà impegnata in trasferta nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Un match che gli sportivi italiani però non potranno vedere in chiaro sulle reti Mediaset, ma soltanto sui canali a pagamento della pay tv satellitare di Murdoch.

La diretta di Leverkusen-Juventus visibile in tv e streaming solo sui canali a pagamento di Sky

Nel dettaglio, infatti, la programmazione della Champions League di questa settimana prevede che mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00 si giocherà l'incontro tra Bayer Leverkusen e Juventus che i tifosi bianconeri potranno seguire in diretta televisiva grazie ai canali Sky Sport.

La messa in onda, infatti, è prevista e garantita soltanto sui canali a pagamento e non invece in chiaro sulle reti Mediaset, che quest'anno detengono i diritti per un solo match a settimana. E questa volta è toccato all'Inter andare in onda in prime time su Canale 5.

La gara della Juventus, quindi, si potrà vedere su Sky e i clienti abbonati potranno godere anche del vantaggio di seguire l'incontro di Champions di questo mercoledì 11 dicembre in streaming online grazie all'applicazione free Sky Go, scaricabile da tablet, oppure da telefono cellulare.

In questo modo, quindi, sarà possibile vedere l'incontro in qualunque momento lo desiderate e soprattutto in qualsiasi luogo, senza dover ricorrere per forza al televisore di casa oppure al computer.

Le parole di Sarri alla vigilia di Leverkusen-Juve dell'11 dicembre

Per coloro che non potranno vedere la partita in diretta live, sarà possibile restare aggiornati sull'esito dell'incontro di Champions seguendo gli aggiornamenti che verranno postati sulla pagina ufficiale Twitter della squadra bianconera.

In seconda serata su Italia 1, inoltre, a partire dalle 23:10 andrà in onda la trasmissione Pressing Champions League, durante la quale verranno mostrati gli highlights degli incontri di questo mercoledì sera, compreso quello della Juventus.

La Juventus che arriva a questo incontro contro la squadra tedesca con una certezza in tasca: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions come prima del girone.

Mister Maurizio Sarri, però, nonostante questo ha dichiarato che si attende comunque una risposta positiva dai suoi ragazzi, anche dopo le ultime due partite deludenti in campionato.

'La Champions va sempre onorata', ha dichiarato l'allenatore dei bianconeri aggiungendo poi che fin quando viene messo in discussione il gioco della squadra, lui accetta le critiche, ma non riesce a mandare giù quelle che dubitano sulla professionalità del suo gruppo.