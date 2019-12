I media sportivi in questi giorni stanno dando molta rilevanza al sorpasso effettuato dall'Inter sulla Juventus la scorsa giornata, a causa del pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo e la successiva vittoria della squadra di Conte contro la Spal. A sorprendere gli addetti ai lavori è stato soprattutto il secondo gol subito dai bianconeri ad inizio secondo tempo, con ben tre errori individuali (prima Cuadrado, poi De Ligt ed infine Buffon) che hanno portato al 2 a 1 del Sassuolo realizzato da Caputo.

A riguardo ha parlato anche l'ex tecnico bianconero Gigi Maifredi, che durante la trasmissione 'TestaCoda' su TMW Radio, ha bacchettato la Juventus e Sarri, criticando l'allenatore soprattutto per le scelte tecniche effettuate. Si è poi soffermato anche sul match che la Juventus dovrà affrontare sabato contro la Lazio, sottolineando come la squadra di Inzaghi sia in forma, con giocatori di qualità che possono sicuramente creare non pochi problemi alla difesa bianconera.

'Neanche in 3^ categoria prendono gol come quello subito da Juve contro Sassuolo'

Gigi Maifredi, a TMW Radio ha lanciato una frecciatina alla Juventus e a Sarri per l'ultima partita di campionato disputata dai bianconeri: in particolar modo si è soffermato sul secondo gol subito dalla Juventus, dichiarando che 'Neanche in 3° categoria prendono gol come quello subito da Juve contro Sassuolo'.

In merito invece alle scelte tecniche di Sarri, Maifredi ha confermato come in questo momento sia difficile tenere fuori un giocatore come Dybala, decisivo sia in Serie A che in Champions League. L'ex tecnico ha dichiarato che Se dovessi fare io la formazione, metterei comunque prima Cristiano Ronaldo e Dybala e poi gli altri". A proposito del giocatore portoghese Maifredi ha riconosciuto che in questo momento non è in un periodo di forma ottimale ma non si può discutere a livello tecnico e ci sta che possa vivere momenti di alti e bassi. Di certo è un giocatore molto importante per la Juventus.

Maifredi su Lazio-Juventus

Infine un piccolo riferimento al difficile match che dovrà affrontare la Juventus sabato 7 dicembre all'Olimpico contro la Lazio. Per Maifredi la Lazio attualmente è in una forma notevole, ha giocatori di qualità come Correa e Luis Alberto che possono inventarti la giocata in qualsiasi momento. E poi Immobile sta segnando molto ed è un valore aggiunto per la squadra di Simone Inzaghi. Non sarà quindi una passeggiata per la Juventus, che proverà a riscattare il mezzo passo falso contro il Sassuolo.

Sarri dovrebbe schierare tutti i giocatori migliori ma non potrà contare su Khedira infortunatosi al ginocchio e che dovrebbe rientrare a gennaio 2020.