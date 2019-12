In attesa della finale di Supercoppa italiana fra Juventus-Lazio, prevista per domenica 22 dicembre, uno degli argomenti principali trattati dai media sportivi durante la settimana è stato sicuramente la vittoria dei bianconeri contro la Sampdoria nel match di anticipo di Serie A. La Juventus ha vinto a 'Marassi' per 2-1 e i gol realizzati dai bianconeri sono due autentici capolavori: il primo è stato quello di Dybala che al volo è riuscito a battere l'incolpevole Audero, ma avere la maggiore attenzione mediatica è stato il gol realizzato da Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, su cross di Alex Sandro, ha insaccato di testa elevandosi a circa 2,35 metri. sovrastando il terzino della Sampdoria Murru. Il gol di Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del mondo sui social, sono stati infatti ideati diversi meme a riguardo.

Nelle scorse ore anche il leader del movimento politico 'Italia Viva' Matteo Renzi ha commentato su Twitter il gesto atletico del portoghese, facendo i complimenti al giocatore bianconero, nonostante sia della Juventus.

Come è noto infatti l'ex premier è un tifoso della Fiorentina, una delle 'rivali' principali dei bianconeri.

Renzi: 'Ma che gol ha fatto Ronaldo? E meno male dicevano fosse finito'

Matteo Renzi, leader di 'Italia Viva', su Twitter ha commentato il gran gol realizzato da Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria postando "Ma che gol ha fatto Cristiano Ronaldo? E meno male dicevano fosse finito". Lo stesso politico, noto tifosi della Fiorentina, ha sottolineato che "Quando la Juve segna, io tifoso Viola soffro. Sempre", ma che bisogna avere onestà intellettuale di dire che il gol del portoghese è stato davvero bello, un gesto atletico importante che certifica come Cristiano Ronaldo sia ancora un giocatore integro e decisivo.

A sorprendere Renzi, come milioni di altri appassionati di calcio, è stato il salto da 2,35 metri di CR7, che gli ha permesso di raccogliere un bellissimo cross effettuato dal terzino brasiliano Alex Sandro.

Proprio la realizzazione del portoghese è stata decisiva ai fini del risultato, in quanto la Juventus ha trovato il 2-1 e i tre punti in classifica.

Quando la Juve segna, io tifoso Viola soffro. Sempre. Ma l’onestà intellettuale viene prima di tutto: ma che gol ha fatto Ronaldo? Ma come ha fatto ad arrivare lassù? E meno male che dicevano fosse finito pic.twitter.com/fluJrk16bt — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 19, 2019

La sosta della Serie A

Indipendentemente da come finirà Inter-Genoa, i bianconeri saranno comunque primi: o da soli, o assieme ai nerazzurri.

Dopo la sosta natalizia il campionato poi riprenderà il 5 gennaio. La Juventus giocherà il giorno dell'Epifania alle ore 15 contro il sorprendente Cagliari. L'Inter invece sarà in campo la sera del 6 gennaio, alle ore 20:45, contro il Napoli al San Paolo.

A proposito di Fiorentina, la società di Commisso ha ufficializzato stamani l'esonero di Vincenzo Montella dopo la pesante sconfitta subita ieri sera contro la Roma di Fonseca, 4 a 1 il risultato finale per la squadra giallorossa.