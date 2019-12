La Juventus potrebbe essere una delle società più attive durante il Calciomercato invernale in quanto potrebbero essere almeno cinque le partenze eccellenti a gennaio, tre a titolo definitivo e due in prestito. Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca sono i nomi più chiacchierati sul mercato e sarebbero pronti a lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. Il centrale toscano dopo le recenti ottime prestazioni di Demiral è diventato il quinto difensore della rosa e considerando che il recupero di Chiellini prosegue in maniera ottimale (dovrebbe rientrare a fine febbraio) non è esclusa una sua partenza: ha molto mercato in Premier League e la Juventus vorrebbe almeno 30 milioni di euro dalla sua cessione.

Diversa è la situazione associata ad Emre Can, che invece ha estimatori in Francia: piace infatti al Paris Saint Germain e tal riguardo potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio fra Juventus e Paris Saint Germain con il tedesco a Parigi ed il centrocampista argentino Paredes a Torino.

Manduzkic in Qatar

La Juventus potrebbe quindi essere una delle protagoniste del calciomercato invernale, in particolar modo sulle cessioni: abbiamo parlato di Rugani ed Emre Can, sarebbe vicina anche la partenza di Mario Mandzukic.

Il giocatore croato dovrebbe trasferirsi in Qatar ed in qualche modo la conferma è arrivata dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, che attesta come la trattativa per la cessione del giocatore sia in via di definizione. Si parla di un incasso di circa 5 milioni di euro, con la Juventus che alleggerirebbe il suo monte ingaggi sensibilmente, considerando che la punta vice campione del mondo con la Croazia percepisce attualmente un ingaggio di circa 5,5 milioni di euro fino a giugno 2021.

Le cessioni di Perin e Pjaca

Diversa invece la situazione associata al portiere Mattia Perin ed al centrocampista offensivo croato Marco Pjaca: l'ex nazionale italiano potrebbe ritornare clamorosamente al Genoa in prestito, sia per giocare titolare e sia per rivalutare il suo prezzo di mercato. Inoltre il giocatore avrebbe ancora l'ambizione di poter rientrare nel giro dei portieri della nazionale e conquistarsi un posto per gli Europei.

Marco Pjaca invece ha diversi estimatori in Serie A: si è parlato di un interesse evidente della Sampdoria ma non è da escludere un trasferimento al Brescia. Come è noto infatti nella società di Cellino gioca un centrocampista che interessa molto alla dirigenza bianconera, il mediano Sandro Tonali, oramai stabilmente nei convocati di Roberto Mancini nella nazionale italiana. Il croato potrebbe essere la carta per arrivare in estate al giovane centrocampista. Inoltre nelle ultime ore anche il Verona avrebbe mostrato interesse per il centrocampista croato.