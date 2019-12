Uno dei protagonisti della vittoria della Lazio sulla Juventus è stato il centrocampista Milinkovic-Savic, che, con il secondo gol, ha indirizzato la partita verso la squadra di Simone Inzaghi. Lancio di Luis Alberto e stop super del serbo, prima di insaccare alle spalle del portiere bianconero: un'azione degna dei grandi giocatori. Qualche giorno prima il centrocampista è stato ospite al canale televisivo DAZN: ha avuto modo di parlare della Lazio e del match contro la Juventus. Milinkovic si è dimostrato buon profeta dichiarando: “Possiamo fare un bel risultato, poi cercheremo anche di vincere, non voglio parlare ora. Loro non sono in un momento molto positivo, meglio per noi".

Lo stesso ha sottolineato come la svolta della stagione sia arrivata nei match contro la Fiorentina ed il Milan, da lì in poi la Lazio, oltre a vincere, ha iniziato a segnare molto dimostrando come il settore avanzato abbia grandi qualità.

Milinkovic Savic e l'ipotesi Juventus

Non è mancato poi il solito riferimento al Calciomercato: nel fare i complimenti alla Juventus, "piena di campioni", Milinkovic ha dichiarato "'Titolare alla Juve? Adesso sto alla Lazio, poi non si sa mai". Una sorta di apertura del centrocampista serbo alla possibilità in futuro di trasferirsi a Torino, con il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici da sempre grande estimatore del giocatore della Lazio.

Come è noto Milinkovic ha anche molto mercato in Inghilterra ma alla fine, nonostante in questi due anni sia stato dato più volte partente, è rimasto alla Lazio dimostrando impegno e attaccamento alla maglia. Sulle ambizioni della sua squadra ha confermato che "l’importante è essere lì, nelle prime quattro" e magari puntare anche ai primi posti. Alla domanda secca, "pensate anche al primo posto?", Milinkovic ha risposto: "No, è troppo". Infine il giocatore ha parlato anche della sua evoluzione da giocatore, confermando come abbia cambiato mentalità rispetto al passato, attualmente vive le partite con più serenità.

Inoltre in merito al suo ruolo, ha ribadito che rispetto a qualche stagione fa gioca più dietro, contribuendo maggiormente anche nella fase di copertura della sua squadra.

La Lazio in Serie A

Dopo la vittoria contro la Juventus, la Lazio ha accorciato la classifica sia su Inter che sui bianconeri arrivando a cinque punti dalla squadra di Conte e a tre da quella di Sarri. Dopo l'ultima partita del girone di Europa League, ci sarà il match di campionato contro il Cagliari previsto lunedì 16 dicembre alle ore 20:45.

L'attesa principale per questo fine anno è la Supercoppa Italiana prevista domenica 22 dicembre alle ore 17:45 ore italiane a Riad.