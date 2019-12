Questo pomeriggio la Juventus ha lasciato Torino per trasferirsi alla volta di Leverkusen. Una volta sbarcata in Germania, la squadra si è immediatamente trasferita alla BayArena per fare il classico "walkaround". Inoltre, nell'impianto del club tedesco si è tenuta la conferenza stampa di Maurizio Sarri e Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino ha anche parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e nel corso di questa intervista il centrocampista è tornato a parlare del ko di sabato scorso contro la Lazio: "Sicuramente non è mai bello perdere", ha detto Miralem Pjanic, spiegando che la squadra ha avuto un confronto proprio dopo il match di sabato scorso.

La Juve guarda avanti

Sabato scorso, per la Juventus è arrivata la prima sconfitta stagionale ed a tale proposito Miralem Pjanic, a Sky Sport, ha confidato che certamente non è mai bello perdere. Inoltre, il numero 5 juventino ha spiegato che la squadra dopo questo match ha avuto un confronto: "Ci sono cose di cui abbiamo parlato tutti insieme e che dobbiamo migliorare". Dunque, la Juve si è confrontata al proprio interno su che cosa può essere migliorato e adesso i bianconeri sono pronti a guardare avanti.

La partita contro il Bayer Leverkusen è sicuramente una buona occasione per ritrovare la vittoria.

Infatti, il centrocampista bosniaco ha spiegato che vincere in Germania consentirebbe di arrivare al meglio alla gara di domenica 15 dicembre contro l'Udinese: "È sempre più facile preparare le partite vincendo", ha detto Pjanic, sottolineando che contro i friulani non sarà di certo una partita semplice poiché l'Udinese è reduce da una buona prestazione contro il Napoli.

Infine, il numero 5 juventino ha confidato di voler essere in campo il più possibile: "Domani spero di giocare", ha detto il centrocampista della Juve, che poi ha sottolineato che lui domenica sarà squalificato, ma adesso è il momento di concentrarsi solo sul match contro il Bayer.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Champions League

Pjanic dovrebbe essere titolare

Nell'intervista a Sky Sport, Miralem Pjanic ha sottolineato che, domani sera, spera di essere titolare anche perché lui vorrebbe giocare sempre. Ebbene, il numero 5 juventino probabilmente sarà accontentato visto che poco prima di lui aveva parlato Maurizio Sarri confermando che, contro il Bayer Leverkusen, il centrocampista bosniaco guiderà la mediana bianconera.

Per quanto riguarda il resto della formazione della Juve per il match contro i tedeschi ci sono ancora diversi dubbi, uno dei quali riguarda la difesa.

Infatti, è possibile che contro il Bayer Leverkusen, Leonardo Bonucci possa riposare. Qualora il numero 19 juventino dovesse rifiatare, la coppia dei centrali bianconeri, alla BayArena, potrebbe essere formata da Rugani e Demiral.